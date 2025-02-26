Что происходит, если в самолете умер пассажир: бортпроводники раскрыли протокол

Смерть пассажира в самолете во время полета – одна из самых страшных вещей для персонала. Это травматический опыт для всех на борту, а особенно, если пассажир молодой.

Чтобы уменьшить количество смертельных случаев на борту, авиакомпании разрабатывают процедуры экстренной медицинской помощи. Однако, к сожалению, не во всех случаях смерть можно предотвратить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Что происходит после того, как на борту умер пассажир

Многих людей это шокирует, однако в большинстве случаев тело оставляют на месте с пристегнутым ремнем безопасности.

По возможности покойного пересадят в менее людную часть самолета и накроют одеялом. Однако все тело накрывать нельзя – голова должна быть открытой.

В нашей медицинской аптечке есть мешок для тела, и, если возможно, мы заворачиваем в него тело, но всегда оставляем его открытым вокруг головы, поскольку его может закрыть только дежурный врач (то есть даже не случайный пассажир, который является врачом),

– рассказала стюардесса госпожа Мари.

Если весь самолет заполнен, то тело просто оставляют на его месте до ближайшего приземления. Иногда случается, что до момента, пока покойного заберут, может пройти несколько часов, если самолет, к примеру, пролетает над океаном.

Доктор Пауло Алвес, международный медицинский директор авиационного здравоохранения MedAire, добавил, что персонал обязан относиться к телу умершего человека с уважением, а также проявлять чувствительность ко всем, с кем этот человек мог путешествовать.