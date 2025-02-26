Авиакомпании намерены отменить около 1 600 рейсов в течение следующих двух дней. Пассажирам рекомендуют обращаться к своим авиакомпаниям за подробной информацией о рейсах, пишет 24 Канал со ссылкой на DW.

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Из-за забастовки аэропорт Мюнхена отменил большинство рейсов

Аэропорт Мюнхена – один из самых загруженных транспортных узлов Германии и ключевой хаб для Lufthansa, флагманской авиакомпании страны. Он испытает осложнения в работе 27 и 28 февраля.

Предупредительная забастовка начнется в четверг в полночь и продлится 48 часов до полуночи пятницы.

Почему бастуют?

На этой неделе профсоюз Verdi призвал своих членов к забастовке в аэропортах Кельна/Бонна и Дюссельдорфа. Забастовка является частью более широкой кампании за улучшение условий труда для работников государственного сектора по всей Германии, как на региональном, так и на национальном уровнях.

Представители профсоюза выступают за повышение заработной платы на 8% и добавление трех оплачиваемых дней отпуска в рамках своих требований.

Новый раунд переговоров, состоявшийся во вторник, 25 февраля, завершился без достижения соглашения, оставив спор нерешенным. Поэтому теперь забастовка состоится в аэропорту Мюнхена.