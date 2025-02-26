Авіакомпанії мають намір скасувати близько 1 600 рейсів протягом наступних двох днів. Пасажирам рекомендують звертатися до своїх авіакомпаній за детальною інформацією про рейси, пише 24 Канал з посиланням на DW.

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Через страйк аеропорт Мюнхена скасував більшість рейсів

Аеропорт Мюнхена – один з найбільш завантажених транспортних вузлів Німеччини та ключовий хаб для Lufthansa, флагманської авіакомпанії країни. Він зазнає ускладнень у роботі 27 та 28 лютого.

Попереджувальний страйк розпочнеться в четвер опівночі та триватиме 48 годин до півночі п'ятниці.

Чому страйкують?

Цього тижня профспілка Verdi закликала своїх членів до страйку в аеропортах Кельна/Бонна та Дюссельдорфа. Страйк є частиною ширшої кампанії за покращення умов праці для працівників державного сектору по всій Німеччині, як на регіональному, так і на національному рівнях.

Представники профспілки виступають за підвищення заробітної плати на 8% і додавання трьох оплачуваних днів відпустки в рамках своїх вимог.

Новий раунд переговорів, що відбувся у вівторок, 25 лютого, завершився без досягнення угоди, залишивши спір невирішеним. Тому тепер страйк відбудеться в аеропорту Мюнхена.