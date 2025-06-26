В самой сухой пустыне мира выпал снег, ученые шокированы: невероятные кадры

В самой сухой пустыне мира Атакама, которая расположена в Чили, выпал снег. Там такого явление не видели уже 10 лет.

О снегопаде в Атаками сообщили исследователи обсерватории ALMA. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на France 24.

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В Атакаме выпал снег

В Атаками, над которой самое темное небо на планете, установлены самые современные телескопы мира. Обсерватория ALMA в этой пустыне является крупнейшим наземным астрономическим проектом.

Исследователи сообщили, что когда проснулись утром 26 июня, то увидели, что Атакама покрыта снегом.

Невероятно! Пустыня Атакама, самая засушливая пустыня мира, покрыта снегом,

– написала обсерватория ALMA.

Снег в самой сухой пустыне мира: смотрите видео

Они заметили, что на соседнем плато Чахнанатор, где тоже расположен телескоп обсерватории, снег является обычным явлением. А вот на самой Атакаме снега не было уже 10 лет.

Климатолог из Университета Сантьяго Рауль Кордеро заявил AFP, что связывать этот снегопад с изменением климата еще рано.

Однако он отметил, что климатическое моделирование показало, что "такой тип событий, то есть осадки в пустыне Атакама, вероятно, станет чаще".

К слову, в ноябре 2024 года снег впервые выпал в пустыне Саудовской Аравии.