В самой сухой пустыне мира выпал снег, ученые шокированы: невероятные кадры
- В пустыне Атакама в Чили, одной из самых сухих в мире, впервые за 10 лет выпал снег, что поразило ученых обсерватории ALMA.
- Климатолог Рауль Кордеро отметил, что хотя снег еще рано связывать с изменением климата, климатические модели указывают на возможное более частое появление таких явлений в будущем.
В самой сухой пустыне мира Атакама, которая расположена в Чили, выпал снег. Там такого явление не видели уже 10 лет.
О снегопаде в Атаками сообщили исследователи обсерватории ALMA. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на France 24.
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В Атакаме выпал снег
В Атаками, над которой самое темное небо на планете, установлены самые современные телескопы мира. Обсерватория ALMA в этой пустыне является крупнейшим наземным астрономическим проектом.
Исследователи сообщили, что когда проснулись утром 26 июня, то увидели, что Атакама покрыта снегом.
Невероятно! Пустыня Атакама, самая засушливая пустыня мира, покрыта снегом,
– написала обсерватория ALMA.
Снег в самой сухой пустыне мира: смотрите видео
Они заметили, что на соседнем плато Чахнанатор, где тоже расположен телескоп обсерватории, снег является обычным явлением. А вот на самой Атакаме снега не было уже 10 лет.
Климатолог из Университета Сантьяго Рауль Кордеро заявил AFP, что связывать этот снегопад с изменением климата еще рано.
Однако он отметил, что климатическое моделирование показало, что "такой тип событий, то есть осадки в пустыне Атакама, вероятно, станет чаще".
К слову, в ноябре 2024 года снег впервые выпал в пустыне Саудовской Аравии.