Снегопад в Саудовской Аравии: сеть поразило видео с редким явлением

Саудовская Аравия известна своими пустынями и невыносимой жарой, но это не значит, что там не может быть снега. Впрочем, это довольно редкое явление.

Снег в Саудовской Аравии – это явление, привлекающее внимание и местных жителей, и туристов. И в среду снег неожиданно покрыл север страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Arab News.

В Саудовской Аравии выпал снег

Троена – это популярный горный курорт для пеших прогулок и катания на лыжах, расположенный на горе Джебель-эль-Лавз в провинции Табук и достигает высоты 2600 метров. И в среду всю гору покрыло снегом из-за неожиданного снегопада.

Дождь со снегом заметили также в Бир-бин-Хермасе, Аль-Айне, Аммаре и пригородах. Национальный центр метеорологии также сообщил, что в четверг стоит ожидать даже больше снега в нескольких регионах. Кроме того, также объявили предупреждение о непогоде для различных частей страны.

В горных регионах температура упала ниже нуля, а вот над Красным морем и Персидским заливом прогнозируют сильный ветер.

Снегопады в Саудовской Аравии – это действительно редкость, пишет NDTV. Последний раз много снега в регионе Табук выпало в 2022 году, в январе – тогда 30-сантиметровый слой снега привел к перебоям в движении транспорта, переноса кампаний вакцинации против COVID-19 и к задержке экзаменов в университетах.

