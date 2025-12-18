Сніг у Саудівській Аравії – це явище, що привертає увагу і місцевих жителів, і туристів. І в середу сніг несподівано вкрив північ країни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Arab News.

У Саудівській Аравії випав сніг

Троєна – це популярний гірський курорт для піших прогулянок та катання на лижах, що розташований на горі Джебель-ель-Лавз у провінції Табук та досягає висоти 2600 метрів. І в середу всю гору вкрило снігом через несподіваний снігопад.

Дощ зі снігом помітили також у Бір-бін-Хермасі, Аль-Айні, Аммарі та пердмістях. Національний центр метеорології також повідомив, що у четвер варто очікувати навіть більше снігу у кількох регіонах. Окрім того, також оголосили попередження про негоду для різних частин країни.

В гірських регіонах температура впала нижче нуля, а ось над Червоним морем та Перською затокою прогнозують сильний вітер.

В Саудівській Аравії випав сніг: дивіться відео

Снігопади у Саудівській Аравії – це справді рідкість, пише NDTV. Востаннє чимало снігу в регіоні Табук випало в 2022 році, у січні – тоді 30-сантиметровий шар снігу призвів до перебоїв у русі транспорту, перенесення кампаній вакцинації проти COVID-19 та до затримки іспитів в університетах.

