Вже близько двох десятиліть у Єгипті тривав масштабний проєкт з реконструкції, і повторне складання та відновлення Колосів Мемнона, що зображують фараона Аменхотепа III, завершують його, повідомляє 24 Канал з посиланням на Independent.

Де можна побачити Колоси Мемнона?

Луксор – це південне місто Єгипет, що стає все більш помітним туристичним магнітом для мандрівників з усього світу. А вже від сьогодні до численного списку пам'яток, які там варто відвідати, додаються і Колоси Мемнона – монументальні алебастрові фігури, що прославляють фараона, який правив Стародавнім Єгиптом близько 3400 років тому.

Для Луксора, міста, що відоме своїми стародавніми багатими храмами, ці Колоси мають справді колосальне значення, розповів генеральний секретар Вищої ради старожитностей Мохамед Ісмаїл.

Сьогодні ми святкуємо, власне, завершення та встановлення цих двох колосальних статуй,

– заявив він.

Статуї, крім того, що є важливими історичними артефактами, допомагають відновити загальний давній вигляд похоронного храму фараона Аменхотепа III.

Хто такий Аменхотеп III?

Аменхотеп III вважається одним з найвидатніших фараонів, правив протягом 500-х років Нового царства. Саме цей період вважається найбільш успішним та величним часом для Стародавнього Єгипту. Мумія Аменхотепа III представлена у Каїрському музеї. Фараон правив між 1390 – 1353 роками до нашої ери – мирним періодом, що відомий процвітанням та просто-таки грандіозним будівництвом, що включає похоронний храм фараона з Колосами Мемнона.

Що сталося з Колосами Мемнона?

Колоси були повалені сильним землетрусом близько 1200 року до нашої ери – цей-таки землетрус зруйнував і похоронний храм фараона, пише The National. Фрагменти статуї частково вивезли з кар'єру, а постаменти розсіяні. Деякі з блоків повторно використали у Карнакському храмі, але археологам вдалося повернути їх для відбудови колосів.

Цікаво! Коли одна статуя тріснула, на світанку, під час зміни температури повітря, вона подає виючий звук, що чимало людей вважали надприродним.

Колоси зображають Аменхотепа III, що сидить, склавши руки на стегна, з обличчям, спрямованим на схід. Два колоси, що мають висоту 14,5 метра та 13,6 метра, розташовані над входом до царського храму. А сам комплекс площею у 35 гектарів вважається найбільшим та найбагатшим храмом у Єгипті.

