"Город остановился": Францию неожиданно накрыли снегопад и гололедица

Снежные заносы и замерзшие дороги в Париже радуют местных, но вызывают немало проблем – в частности сложности с движением транспорта.

Снегопад накрыл не только Париж, но и практически всю страну. Только во вторник утром в 26 департаментах отменили оранжевый уровень опасности – впрочем, страна все еще остается на желтом уровне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.

Что известно о снегопаде во Франции?

Замерзание и снег во Франции будут оставаться достаточно сильными в ближайшее время, чтобы привести к трудностям с движением транспорта. На северо-западе страны выпало от 2 до 10 сантиметров снега, а в течение ночи количество осадков в нескольких регионах достигло 30 сантиметров.

Кроме того, температура очень низкая, часто от -3 до -8°C, а местами ниже -10°C, что оправдывает продолжение действия оранжевого уровня опасности из-за сильных заморозков во всех департаментах, – сообщили в Météo-France.

И снегопад уже начал стихать сегодня утром – и особенно в регионе Шарант-Марити. Но снег, град и ледяной дождь могут достичь западной Аквитании во вторник утром. Между тем в Метеорологической службе Франции признали, что недооценили непогоду – она стала более значительной, чем ожидалось сначала.

В Париже из-за непогоды около 30 линий автобусной сети было прервано из-за снегопада в понедельник, и восстановить их удалось только на следующий день утром. Где определенное количество маршрутов все еще не работают, и их планируют восстанавливать постепенно, как только позволят дорожные условия.

В Париже выпало немало снега: смотрите видео

Сейчас в Париже и трех его пригородах курсирует всего 25% от привычного объема автобусов, а в некоторых районах региона Иль-де-Франс транспорта нет вообще. Ситуацию будут просматривать ежечасно, чтобы определить, достаточно ли безопасно, чтобы позволить движение автобусов.