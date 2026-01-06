Снігопад накрив не лише Париж, але й практично усю країну. Лише у вівторок вранці у 26 департаментах скасували помаранчевий рівень небезпеки – втім, країна все ще залишається на жовтому рівні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

Що відомо про снігопад у Франції?

Замерзання та сніг у Франції залишатимуться досить сильними найближчим часом, аби призвести до труднощів з рухом транспорту. На північному заході країни випало від 2 до 10 сантиметрів снігу, а протягом ночі кількість опадів у декількох регіонах досягла 30 сантиметрів.

Крім того, температура дуже низька, часто від -3 до -8°C, а місцями нижче -10°C, що виправдовує продовження дії помаранчевого рівня небезпеки через сильні заморозки в усіх департаментах, – повідомили у Météo-France.

Та снігопад вже почав стихати сьогодні вранці – і особливо у регіоні Шарант-Маріті. Але сніг, град та крижаний дощ можуть досягти західної Аквітанії у вівторок вранці. Тим часом у Метеорологічній службі Франції визнали, що недооцінили негоду – вона стала більш значною, ніж очікувалося спершу.

У Парижі через негоду близько 30 ліній автобусної мережі було перервано через снігопад у понеділок, і відновити їх вдалося лише наступного дня вранці. Де певна кількість маршрутів все ще не працюють, і їх планують відновлювати поступово, щойно дозволять дорожні умови.

У Парижі випало чимало снігу: дивіться відео

Наразі у Парижі та трьох його передмістях курсує всього 25% від звичного обсягу автобусів, а в деяких районах регіону Іль-де-Франс транспорту немає взагалі. Ситуацію переглядатимуть щогодинно, аби визначити, чи вже досить безпечно, аби дозволити рух автобусів.