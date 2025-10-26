"Сбылся мой самый большой страх": украинка показала социальное жилье в Германии
- Украинка Юлия показала модульное общежитие в Германии, где обеспечено просторную кухню, душ, туалет, а в комнатах холодильник, новая посуда, постель и шкаф.
- Общежитие расположено недалеко от Киля, и хотя жители убирают самостоятельно, есть переводчики, что помогают с оформлением документов.
Украинцы, выезжающие в Германию, могут получить социальное жилье – и многие оказываются разочарованы его состоянием. Украинка показала, куда ее поселили после лагеря для беженцев.
Немало украинских беженцев сейчас проживают в Германии – и они могут получить от государства социальное жилье. Украинка Юлия показала состояние общежития, в которое ее поселили, сообщает 24 Канал со ссылкой на juliia.skl.
Интересно Перевод часов: одинаковое ли время в Польше и Украине
Как выглядит жилье для украинцев в Германии?
Украинка поделилась, что в лагере для беженцев в Германии она прожила шесть недель. А после этого ее отправили в миграционный центр.
Все начиналось очень хорошо: мы были первые в очереди, очень быстро оформили временные виды на жительство. После этого нам вызвали такси и повезли в социальное жилье. Нашим соседям по лагерю сразу дали маленькую квартирку на двоих, поэтому я надеялась на лучшее,
– поделилась украинка.
Впрочем, она была удивлена, когда увидела модульное общежитие из пластика. И условия в самом общежитии оказались гораздо лучше, чем казалось снаружи. Там есть большая просторная кухня для приготовления пищи и душ и туалет.
Украинка показала социальное жилье в Германии: смотрите видео
В выделенной комнате есть холодильник, новая посуда и постель, а также шкаф.
Большой минус, который я для себя заметила – это то, что в этом общежитии жители убирают самостоятельно, поэтому чистота здесь, конечно, под вопросом,
– добавила украинка.
Девушку распределили в городок, расположенный недалеко от Киля – туда можно добраться за 10 минут на автобусе. И среди преимуществ еще и то, что в городской службе городка есть переводчики, что помогают с оформлением документов.
Некоторые жители общежития живут в нем уже практически два года, ведь не ищут для себя жилье.
Какие еще новости об украинцах за рубежом стоит знать?
Украинка, живущая в Испании, рассказала, как местные жители относятся к украинцам и иммигрантам в целом. Она поделилась, что отношением была изрядно удивлена.
Между тем украинка, которая переехала в Чехию, рассказала, какие основные минусы видит в жизни в этой стране. Среди основных – дорогая стоматология и низкое качество воды.