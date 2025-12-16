Какие страны переживут XXI век: в сети составили топ мест, где можно жить следующие 100 лет
- Пользователи социальной сети Threads обсуждают страны, которые останутся пригодными для жизни в XXI веке, в частности выделяя Финляндию, Норвегию и Новую Зеландию за их высокий уровень жизни и социальную политику.
- Среди других стран, считающихся лучшими для жизни, называют Исландию, Швейцарию, Канаду и Австралию, которые регулярно попадают в мировые рейтинги по качеству жизни и уровню счастья.
Людям часто кажется, что в мире существуют идеальные страны для жизни, где все работает безупречно, а проблем просто не бывает. На самом же деле каждое государство имеет свои преимущества и недостатки, а комфорт во многом зависит от ценностей общества, уровня доверия, социальной политики и отношения к человеку.
Именно вокруг этого и развернулась дискуссия в соцсети Threads, где пользователи обсуждают, какие страны могут оставаться пригодными для жизни даже в долгосрочной перспективе, несмотря на все вызовы будущего. Своими мыслями поделился пользователь с ником @roma_lelit, передает 24 Канал.
В каких странах лучше всего будет жить ближайшие 100 лет?
- Финляндия – высокое качество жизни
По мнению пользователя Threads с ником @roma_lelit, в Финляндии доверие – не лозунг, а система: даже билеты в трамвае люди покупают на совесть.
Школа, где детям запрещено ставить оценки до 4 класса, чтобы не убивать любознательность. Библиотека, где можно взять удочку или швейную машинку,
– приводит он аргументы.
Что же, в Финляндии оценивание действительно отсутствует на ранних этапах обучения или очень мягкое, а система направлена на развитие учеников без жесткой конкуренции. Это и другие преимущества подтверждают ту, что эта страна регулярно занимает первые места в мировом рейтинге счастья по данным World Happiness Report, передает Forbes Индия.
Финляндия – высокое качество жизни / Фото Unsplash
- Норвегия – высокий уровень жизни и социальная поддержка
Норвегия также входит в число стран с высоким уровнем счастья и качества жизни по международным рейтингам.
"Каждый гражданин официально владеет долей государственного фонда, на каждого норвежца приходится около 250 тысяч долларов. И никто не ноет: "где деньги?", – пишет @roma_lelit.
Однако это не совсем так. Утверждение о том, что каждый гражданин владеет долей государственного суверенного фонда в 250 тысяч долларов, является упрощенным объяснением модели, где нефтяные доходы страны аккумулируются в суверенном фонде, а затем часть доходов распределяется через социальные системы, пенсии и т.д. – но прямой доли "на бумаге для каждого" нет.
- Новая Зеландия – высокие позиции в рейтингах
Новая Зеландия регулярно попадает в мировые рейтинги стран с комфортной жизнью и счастливым населением, часто рядом со скандинавскими странами.
Запрет на нефтедобычу – навсегда. Школьник может позвонить в Министерство экологии – и его выслушают,
– пишет пользователь Threads.
Но утверждение о полном запрете нефтедобычи навсегда требует уточнения: государство имеет политику постепенного сокращения новых нефтяных лицензий и ограничения на шельфе с намерением уменьшить добычу, но это не "полный и абсолютный навсегда" запрет во всех смыслах (это вопрос политических решений и пересмотров правительством).
Новая Зеландия регулярно попадает в мировые рейтинги / Фото Unsplash
Какие еще страны пользователь Threads считает лучшими?
- Исландия – безопасность и гендерное равенство.
- Швейцария – один из лидеров по качеству жизни
- Канада – комфорт для иммигрантов.
- Австралия – высокое качество жизни и зарплаты.
Все семь стран периодически попадают в рейтинги стран с высоким качеством жизни и уровнем счастья. Однако стоит помнить, что каждая страна, даже самая лучшая, имеет свои недостатки.
