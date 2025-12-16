Какие страны переживут XXI век: в сети составили топ мест, где можно жить следующие 100 лет

Людям часто кажется, что в мире существуют идеальные страны для жизни, где все работает безупречно, а проблем просто не бывает. На самом же деле каждое государство имеет свои преимущества и недостатки, а комфорт во многом зависит от ценностей общества, уровня доверия, социальной политики и отношения к человеку.

Именно вокруг этого и развернулась дискуссия в соцсети Threads, где пользователи обсуждают, какие страны могут оставаться пригодными для жизни даже в долгосрочной перспективе, несмотря на все вызовы будущего. Своими мыслями поделился пользователь с ником @roma_lelit, передает 24 Канал.

В каких странах лучше всего будет жить ближайшие 100 лет?

Финляндия – высокое качество жизни

По мнению пользователя Threads с ником @roma_lelit, в Финляндии доверие – не лозунг, а система: даже билеты в трамвае люди покупают на совесть.

Школа, где детям запрещено ставить оценки до 4 класса, чтобы не убивать любознательность. Библиотека, где можно взять удочку или швейную машинку,

– приводит он аргументы.

Что же, в Финляндии оценивание действительно отсутствует на ранних этапах обучения или очень мягкое, а система направлена на развитие учеников без жесткой конкуренции. Это и другие преимущества подтверждают ту, что эта страна регулярно занимает первые места в мировом рейтинге счастья по данным World Happiness Report, передает Forbes Индия.



Финляндия – высокое качество жизни / Фото Unsplash

Норвегия – высокий уровень жизни и социальная поддержка

Норвегия также входит в число стран с высоким уровнем счастья и качества жизни по международным рейтингам.

"Каждый гражданин официально владеет долей государственного фонда, на каждого норвежца приходится около 250 тысяч долларов. И никто не ноет: "где деньги?", – пишет @roma_lelit.

Однако это не совсем так. Утверждение о том, что каждый гражданин владеет долей государственного суверенного фонда в 250 тысяч долларов, является упрощенным объяснением модели, где нефтяные доходы страны аккумулируются в суверенном фонде, а затем часть доходов распределяется через социальные системы, пенсии и т.д. – но прямой доли "на бумаге для каждого" нет.

Новая Зеландия – высокие позиции в рейтингах

Новая Зеландия регулярно попадает в мировые рейтинги стран с комфортной жизнью и счастливым населением, часто рядом со скандинавскими странами.

Запрет на нефтедобычу – навсегда. Школьник может позвонить в Министерство экологии – и его выслушают,

– пишет пользователь Threads.

Но утверждение о полном запрете нефтедобычи навсегда требует уточнения: государство имеет политику постепенного сокращения новых нефтяных лицензий и ограничения на шельфе с намерением уменьшить добычу, но это не "полный и абсолютный навсегда" запрет во всех смыслах (это вопрос политических решений и пересмотров правительством).



Новая Зеландия регулярно попадает в мировые рейтинги / Фото Unsplash

Какие еще страны пользователь Threads считает лучшими?

Исландия – безопасность и гендерное равенство.

Швейцария – один из лидеров по качеству жизни

Канада – комфорт для иммигрантов.

Австралия – высокое качество жизни и зарплаты.

Все семь стран периодически попадают в рейтинги стран с высоким качеством жизни и уровнем счастья. Однако стоит помнить, что каждая страна, даже самая лучшая, имеет свои недостатки.

Какие "минусы" жизни в других странах?