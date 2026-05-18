Не весь мусор теперь можно выбрасывать в пакетах: один регион Польши вводит строгий запрет

Уже совсем скоро использование пакетов для мусора может очень дорого обойтись в одном регионе Польши. Там вводят достаточно строгие правила сортировки отходов, и штрафы планируют немалые.

Уже с июля 2026 года жители Лещинского повета в Польше столкнутся с очень серьезными изменениями в сортировке отходов, пишет In Poland. Поэтому жителей уже сейчас призывают не выбрасывать остатки пищи и другой биомусор в полиэтиленовые пакеты.

Как изменятся правила сортировки мусора в Польше?

Гостинское жилое сообщество в Лещинском повете Польши уже поощряет местных жителей переходить на новые правила, пусть полноценно введут их только через два месяца, в июле. Впрочем, после этого времени невыполнение требования по биомусору может повлечь за собой достаточно серьезные финансовые последствия.

Новые правила ввела Ассоциация муниципалитетов Лещинского – и, согласно им, утилизировать биоотходы в пакетах будет запрещено. Вот что к ним относится:

упаковка, имеющая пометку "биоразлагаемая"

кофейная гуща;

шелуха;

фрукты и овощи;

растения.

Весь этот мусор нужно будет выбрасывать в контейнер непосредственно, без всякого пакета или дополнительной упаковки. Местные коммунальщики отмечают, что далеко не все пакеты, продающиеся в магазинах, соответствуют экологическим требованиям, и многие из них вообще не разлагаются при переработке отходов.

Как будут наказывать за нарушение правил сортировки мусора?

Если отходы будут выбрасывать не по правилам – то есть в пакете – это будет считаться нарушением правил сортировки. На практике пока за это не предусмотрены штрафы, но заплатить придется, причем не только нарушителю, но и всему жилищному кооперативу.

Дому придется платить большую сумму за утилизацию отходов, если у них найдут пластиковые пакеты. Кооператив предупреждает, что такие ситуации случаются уже, и масштабы проблемы после введения новых правил могут только возрасти.

Какие правила сортировки мусора уже действуют в Польше?

Сейчас Польша активно работает над тем, чтобы уменьшить биоразлагаемые отходы, что в конце концов оказываются на свалках, чтобы их было не более, чем 35%, пишут на государственном сайте.

Система обязательной сортировки отходов называется Jednolity System Segregacji Odpadów, и она работает по всей стране. А баки разного цвета предназначены для разного типа мусора.

Синий контейнер – для бумаги.

Желтый – для пластика и металла.

Зеленый – для стекла.

Коричневый – для биоотходов.

Черный, или серый мусорный бак – для смешанных отходов.

К слову, с 2025 года текстиль, то есть всю старую одежду и ткани, нужно относить отдельно в специальные пункты сбора.

Есть ли штрафы за нарушение правил?

А раньше мы уже писали, что польские контейнеры для мусора 2025 года оборудовали RFID-метками, чтобы отслеживать нарушения в сортировке. И эти нарушения действительно могут привести к штрафу.

Впрочем, пока инициатива работает не во всех городах страны.