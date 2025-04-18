Никогда не заходите в номер, не бросив под кровать бутылку с водой: стюардесса дала странный совет
- Стюардесса KLM Деми Бонита советует бросать бутылку с водой под кровать в гостиничном номере, чтобы проверить, никто ли там не прячется.
- Также рекомендуется проверить за дверью, шторами, большими шкафами и использовать карточку "не беспокоить" для выявления нежелательных посетителей во время отсутствия.
- Убедитесь, что стационарный телефон в номере работает, для использования в экстренных случаях или в роуминге.
Стюардесса поделилась неожиданным правилом безопасности в гостиничном номере. Также она рассказала, как проверить, не был ли кто-то в апартаментах, пока вы отсутствовали.
Бортпроводница нидерландской компании KLM Деми Бонита заявила, что после того, как зайти в номер, нужно бросить бутылку с водой под кровать, не заглядывая туда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Для чего это нужно
По словам стюардессы, это лучший способ проверить, не спрятался ли там кто-то.
Бросьте бутылку под кровать. Если она не выйдет с другой стороны, то там кто-то может прятаться. Вам следует пойти найти сотрудника, который придет и проверит вместе с вами,
– сказала Бонито.
Также она призвала проверить еще три ключевых места:
- за дверью,
- за шторами,
- за большими шкафами.
А для того, чтобы выяснить, не рыщет ли кто-то по номеру, пока вас нет, девушка советует поместить карточку "не беспокоить" между дверями. Если вы вернетесь, а она будет на месте, значит все в порядке. А если она сдвинута, значит кто-то заходил в комнату.
Также бортпроводница советует сразу проверять, работает ли в номере стационарный телефон. Ведь он может стать полезным в чрезвычайных ситуациях или в роуминге, когда высокая плата за мобильную связь.
К слову, есть еще один полезный гостиничный лайфхак от другой стюардессы. Она рассказала, что в большинстве отелей есть тренажерный зал – часто там есть аппарат с бесплатной водой, которую можно набрать в бутылку.