Никогда не заходите в номер, не бросив под кровать бутылку с водой: стюардесса дала странный совет

Стюардесса поделилась неожиданным правилом безопасности в гостиничном номере. Также она рассказала, как проверить, не был ли кто-то в апартаментах, пока вы отсутствовали.

Бортпроводница нидерландской компании KLM Деми Бонита заявила, что после того, как зайти в номер, нужно бросить бутылку с водой под кровать, не заглядывая туда. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Для чего это нужно

По словам стюардессы, это лучший способ проверить, не спрятался ли там кто-то.

Бросьте бутылку под кровать. Если она не выйдет с другой стороны, то там кто-то может прятаться. Вам следует пойти найти сотрудника, который придет и проверит вместе с вами,

– сказала Бонито.

Также она призвала проверить еще три ключевых места:

за дверью,

за шторами,

за большими шкафами.

А для того, чтобы выяснить, не рыщет ли кто-то по номеру, пока вас нет, девушка советует поместить карточку "не беспокоить" между дверями. Если вы вернетесь, а она будет на месте, значит все в порядке. А если она сдвинута, значит кто-то заходил в комнату.

Также бортпроводница советует сразу проверять, работает ли в номере стационарный телефон. Ведь он может стать полезным в чрезвычайных ситуациях или в роуминге, когда высокая плата за мобильную связь.

К слову, есть еще один полезный гостиничный лайфхак от другой стюардессы. Она рассказала, что в большинстве отелей есть тренажерный зал – часто там есть аппарат с бесплатной водой, которую можно набрать в бутылку.