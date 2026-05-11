"Самое спокойное место в мире": этот малоизвестный греческий остров идеален для июньской поездки

Все больше туристов сейчас отказываются от популярных и переполненных курортов – взамен ищут новые места с аутентичной атмосферой. И если вы хотите именно этого, тогда один небольшой и почти "секретный" остров в Греции – это именно то, что нужно.

Кристально чистая вода, безупречно спокойная атмосфера и самая большая заповедная морская зона Европы – это лишь часть причин, почему все больше людей думают о том, чтобы провести отпуск на острове Алонисос, пишет Mirror.

Интересно Ryanair закрывает очередную базу в популярном городе: снова обвиняет аэропорты

Куда поехать в июне для спокойного отпуска?

Если вы устали от шума и шума города и хотите спокойного, расслабленного отдыха наедине с природой, тогда греческие острова могут предложить немало роскошных вариантов. Но в этом году внимание туристов привлек остров Алонисос – в основном из-за того, что он является наиболее удаленным среди Северных Спорад.

Здесь можно и насладиться невероятно чистой водой, и исследовать невероятно большую заповедную морскую зону. А если все же захочется немного повеселиться среди людей, всегда можно наведаться к очень популярному и соседнему острову Скиатоса.

Вот несколько основных преимуществ Алонисоса для летнего отдыха 2026:

отсутствие толп;

медленный темп жизни;

прекрасный климат;

аутентичная и необычная природа.

Алонисос - одно из тех мест, которые чувствуешь. В конце концов, это был мой любимый из трех островов, которые я посетила. Он тихий, немного дикий, абсолютно недооцененный,

– поделилась тревел-блогерка Мелисса.

Еще один приятный плюс – остров значительно дешевле популярных соседних курортов. Например, девушка поделилась, что за Aperol Spritz в среднем платила 9 евро – а вот на Миконосе придется отдать чуть ли не вдвое больше.

Остров Алонисос невероятно спокойный: смотрите видео

Что посмотреть на Алонисосе?

Первое и невероятное развлечение – это прекрасные пляжи и море. Природа там настолько захватывает, что можно провести замечательный отпуск, просто наблюдая за ней. Но если вы чувствуете потребность чем-то заняться, вот несколько вариантов.

Национальный морской парк – это настоящий рай для любителей природы. На площади более 2200 квадратных километров можно встретить очень редкого средиземноморского тюленя-монаха.

Кира Панагия – это необитаемый островок с монастырем XII века. Туда можно добраться на лодке.

Парфенон кораблекрушений – это первый в Греции подводный музей, пишет The Guardian. С оборудованием для дайвинга можно спуститься на глубину в 30 метров, чтобы увидеть тысячи затонувших древних амфор. А вода настолько чистая, что видно на 50 метров в глубину.

Как добраться до острова?

Алонисос прекрасный, но его "нишевости" очень способствует то, что на острове нет аэропорта – и это несколько усложняет добирание. Единственный способ туда добраться – это паром. А ближайший аэропорт расположен на острове Скиатос. По прибытии туда следует позаботиться о трансфере, ведь от аэропорта до города – еще 2,5 километра.

Поездка на пароме до Алонисоса длится примерно 2 часа.

Куда еще можно поехать летом?

Алонисос – это единственное место в Европе, где относительно немного туристов. Если вам надоело пробираться через толпы путешественников, самое время обратить внимание на несколько недооцененных локаций, несколько из которых расположены в самом сердце континента.

В списке невероятных, но не очень туристических городов оказались такие: