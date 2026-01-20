Какая средняя зарплата в США и где можно заработать больше всего: свежие данные

Многие украинцы переезжают в США в поиске лучших зарплат. Это и неудивительно, ведь в 2025 году медианный недельный доход в Америке вырос аж на 4,2%.

Об этом свидетельствуют данные последнего отчета Бюро статистики труда США (BLS).

Так, медианная заработная плата американцев, работающих полный рабочий день, в конце 2025 года достигла 1 214 долларов в неделю (примерно 63 128 долларов в год).

Одинаковые ли зарплаты у мужчин и женщин?

По итогам III квартала 2025 года, женщины в США в среднем зарабатывали 1 076 долларов в неделю. Это составляет около 80,7% от медианного дохода мужчин, который достиг 1 333 долларов. Уровень оплаты труда существенно отличается в зависимости от расы и этнической принадлежности. В частности:

белые женщины получали 81% заработка белых мужчин,

азиатские женщины – 78,7%,

чернокожие женщины – 89,8%,

а латиноамериканские – 89,5%.

Среди основных этнических групп самые низкие медианные недельные доходы зафиксированы среди латиноамериканцев (944 доллара) и чернокожих американцев (970 долларов). В то же время белые работники зарабатывали в среднем 1 238 долларов, а азиаты – 1 620 долларов в неделю.

Интересно! согласно данным Государственной службы статистики, средняя зарплата штатных работников в Украине в октябре 2025 года – 26 913 гривен в месяц.

Какие профессии приносят наибольший доход?

По профессиональному признаку самые высокие зарплаты получают работники управленческой, профессиональной и смежных сфер. В этих отраслях мужчины зарабатывали в среднем 1 912 долларов в неделю, женщины – 1 466 долларов.

Самые низкие доходы зафиксированы в сфере услуг:

897 долларов для мужчин,

747 долларов для женщин.

Уровень образования остается одним из ключевых факторов дохода. Работники без полного среднего образования зарабатывали в среднем 777 долларов в неделю, выпускники школ без высшего образования – около 980 долларов. Зато американцы со степенью бакалавра или выше получали уже 1 747 долларов в неделю.



Какая средняя зарплата в США и кто зарабатывает больше всего / Фото Unsplash

