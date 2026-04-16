Миллионы людей под угрозой: в США бушует стихия с гигантским градом и мощным торнадо
- В США бушует масштабная непогода с торнадо, градом и наводнениями, что угрожает более 50 миллионам людей от Техаса до Мичигана.
- Власти призывают жителей следить за предупреждениями и оставаться в укрытиях, поскольку в ряде регионов объявлен "повышенный риск" сильных штормов.
В США бушует масштабная непогода: часть страны накрыли мощные штормы с торнадо, наводнениями и градом размером с бейсбольный мяч. Под угрозой оказались более 50 миллионов человек от штата Техас до Мичигана.
Как пишет CNN, накануне многочисленные торнадо уже зафиксировали в штатах Миннесота, Висконсин и Канзас.
Что известно о стихии?
Стихия вызвала значительные разрушения:
- сильный ветер срывал крыши зданий,
- а в городе Лоди обвалилась крыша дома для пожилых людей.
Сейчас угроза сместилась на юг, однако опасность остается высокой. В ряде регионов Среднего Запада объявлен "повышенный риск" сильных штормов – третий уровень из пяти. Речь идет, в частности, о:
- части Айова,
- южного Висконсина,
- северного Иллинойса,
- северной Индианы,
- северо-западного Огайо,
- южного Мичигана.
В опасной зоне также крупные города – Чикаго, Милуоки, Де-Мойн и Детройт. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни штормы могут охватить еще более широкую территорию – от Оклахома, включая города Оклахома-Сити и Талса, до южного Висконсина. Также под угрозой остаются отдельные районы Пенсильвания и Огайо, в частности Питтсбург и Кливленд.
Что говорят власти?
Как пишет National Today, в некоторых районах уже зафиксировано подтопление дорог и перебои с электроснабжением. Власти призывают жителей следить за предупреждениями, не игнорировать сигналы тревоги и по возможности оставаться в укрытиях во время непогоды.
Что известно о торнадо в США?
Ранее мы писали, что в центральных регионах США ожидается масштабная вспышка штормов, в частности торнадо, что угрожает более 6 миллионам людей в Оклахоме, Канзасе и Миссури. Всего под угрозой разного уровня оказалось около 28 миллионов человек, а экстренные службы нескольких штатов переведены в режим повышенной готовности.