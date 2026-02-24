Затягивать не стоит: эта страна ЕС советует украинцам самостоятельно менять свой статус
- Германия не планирует внедрять специальный статус для украинцев, но рекомендует украинским беженцам менять свой статус самостоятельно, чтобы избежать задержек в будущем.
- Получить новый статус в Германии могут квалифицированные специалисты, которые работают и знают немецкий, тогда как для тех, кто работает в низкооплачиваемом секторе или не работает, остаться будет сложнее.
Сейчас новый статус для украинцев в Германии вводить не планируют. Впрочем, после марта 2027 года, скорее всего, будет определенный переходный период – и сколько он продлится неизвестно.
Вопрос переходного периода для украинцев после завершения действия временной защиты в Германии пока остается открытым – он будет, однако неизвестно, сколько он продлится и на каких условиях, пишет DW.
Что следует знать украинским беженцам в Германии?
О том, что Германия пока не имеет планов на внедрение специального статуса для украинцев, заявил в Берлине Ганс-Ульрих Бенра, руководитель группы по вопросам Украины в Федеральном министерстве внутренних дел.
В Германии украинцы могут иметь различные разрешения на проживание – и Берлин уже призывает тех беженцев, которые хотели бы остаться в стране и в дальнейшем, менять свой статус самостоятельно. При этом затягивать с этим не стоит, ведь наплыв заявлений в различные ведомства в последний момент приведет к замедлению обработки документов, ведь учреждения уже сейчас работают на пределе возможностей.
Получить другой статус и право на проживание в Германии могут, например, квалифицированные специалисты – но для этого нужно работать и знать немецкий язык. Значительно сложнее остаться после завершения войны в Германии будет людям, работающих в низкооплачиваемом секторе, или не работают вообще.
Сейчас в Германии проживает 1,3 миллиона украинских беженцев – это больше всего во всей Европе, пишет People in Need.
Что еще следует знать украинцам за рубежом?
Словакия продлила временную защиту для украинцев, поэтому беженцы там сохраняют право на проживание, образование и работу.
Но после 2027 года украинцы, получившие временную защиту в ЕС, должны будут перейти на национальные разрешения на проживание – они будут зависеть от законодательства каждой конкретной страны.