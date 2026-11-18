"Самая дорогая в Европе": украинка раскрыла реальную стоимость коммунальных услуг в Германии
Украинка Людмила Русина живет в Германии уже более 4 лет. Поэтому она рассказала, во сколько на самом деле обходится коммунальная плата за квартиру, в которой проживают два человека.
Украинцы, только что переехавшие в Германию, часто боятся получить перерасчет – ведь цены на коммунальные услуги в стране немалые. Но одна украинка объяснила в своем TikTok, действительно ли все так критично.
Сколько украинка платит за коммунальные услуги в Германии?
Людмила рассказала, что знает людей, которые всю зиму практически не включали отопление, потому что боялись получить перерасчет. Вместо этого люди грелись бутылками с горячей водой.
Но что было, то было. Сейчас мы получили перерасчет, и я могу сказать, сколько мы реально платим за трехкомнатную квартиру площадью 67 квадратных метров, живя здесь вдвоем,
– поделилась блогерша.
И один момент действительно шокировал женщину.
Отопление и горячая вода обошлись ей в 87 евро в месяц, и, по мнению украинки, это довольно хорошая цена для Германии. А вот водоснабжение с канализацией обходится в 40 евро ежемесячно, что, по словам Людмилы, является самым дорогим показателем в Европе.
Украинка раскрыла стоимость коммунальных услуг в Германии: смотрите видео
Также приходится платить за:
- уборку в подъезде – 20 евро;
- уход за газоном – 10 евро;
- налог на землю – 10 евро;
- страхование дома – 6 евро;
- освещение подъезда – 4 евро;
- вывоз мусора – 9 евро.
Украинка платит только за бытовой мусор, который сортируется. А вот вывоз остального мусора осуществляется бесплатно, что женщина считает большим преимуществом.
Таким образом, все коммунальные услуги за квартиру обходятся в 186 евро в месяц.
Мы в принципе уложились в расчет, доплатили всего 15 евро. Еще сюда не входит оплата электроэнергии, нам тоже ее пересчитали. И за прошлый год мы платили 50 евро в месяц,
– отметила женщина.
Украинка добавила, что хотя и не особо экономила на электричестве, но и напрасно его не тратила.