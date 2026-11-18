Украинцы, только что переехавшие в Германию, часто боятся получить перерасчет – ведь цены на коммунальные услуги в стране немалые. Но одна украинка объяснила в своем TikTok, действительно ли все так критично.

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Сколько украинка платит за коммунальные услуги в Германии?

Людмила рассказала, что знает людей, которые всю зиму практически не включали отопление, потому что боялись получить перерасчет. Вместо этого люди грелись бутылками с горячей водой.

Но что было, то было. Сейчас мы получили перерасчет, и я могу сказать, сколько мы реально платим за трехкомнатную квартиру площадью 67 квадратных метров, живя здесь вдвоем– поделилась блогерша.

И один момент действительно шокировал женщину.

Отопление и горячая вода обошлись ей в 87 евро в месяц, и, по мнению украинки, это довольно хорошая цена для Германии. А вот водоснабжение с канализацией обходится в 40 евро ежемесячно, что, по словам Людмилы, является самым дорогим показателем в Европе.

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Украинка раскрыла стоимость коммунальных услуг в Германии: смотрите видео

Также приходится платить за:

уборку в подъезде – 20 евро;

уход за газоном – 10 евро;

налог на землю – 10 евро;

страхование дома – 6 евро;

освещение подъезда – 4 евро;

вывоз мусора – 9 евро.

Украинка платит только за бытовой мусор, который сортируется. А вот вывоз остального мусора осуществляется бесплатно, что женщина считает большим преимуществом.

Таким образом, все коммунальные услуги за квартиру обходятся в 186 евро в месяц.

Мы в принципе уложились в расчет, доплатили всего 15 евро. Еще сюда не входит оплата электроэнергии, нам тоже ее пересчитали. И за прошлый год мы платили 50 евро в месяц– отметила женщина.

Украинка добавила, что хотя и не особо экономила на электричестве, но и напрасно его не тратила.