Українці, що лише переїздять до Німеччини, часто бояться отримати перерахунок – бо ціни на комунальні послуги у країні чималі. Та українка пояснила у своєму TikTok, чи справді все так критично.

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Скільки українка платить за комуналку в Німеччині?

Людмила поділилася, що знає людей, які всю зиму практично не вмикали опалення, бо боялися отримати перерахунок. Натомість люди грілися пляшками з гарячою водою.

Але що було, те було. Зараз ми отримали перерахунок, і я можу сказати, скільки ми реально платимо за трикімнатну квартиру на 67 квадратних метрів, живучи тут удвох– поділилася блогерка.

І один момент жінку справді шокував.

Опалення та гаряча вода обійшлися їй у 87 євро на місяць, і, на думку українки, це досить хороша ціна для Німеччини. А ось водопостачання з каналізацією коштує 40 євро щомісяця, що, за словами Людмили, найдорожче в Європі.

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Українка розкрила вартість комуналки в Німеччині: дивіться відео

Також платити доводиться за:

прибирання у під'їзді – 20 євро;

догляд за газоном – 10 євро;

податок на землю – 10 євро;

страхування будинку – 6 євро;

освітлення під'їзду – 4 євро;

вивезення сміття – 9 євро.

Платить українка тільки за господарське сміття, яке сортується. А ось вивіз решти відбувається безплатно, що жінка вважає великою перевагою.

Отже, усі комунальні послуги за квартиру обходяться у 186 євро на місяць.

Ми в принципі в розрахунок вклалися, доплатили всього 15 євро. Ще сюди не входить оплата електроенергії, нам теж її перерахували. І за минулий рік ми платили 50 євро на місяць– зауважила жінка.

Українка додала, що хоч електрику не дуже економила, але й марно її не витрачала.