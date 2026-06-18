Дороже, чем на известных курортах: вот сколько стоит отдых в Польше

В 2026 году немало украинцев проживают в Польше, и летом перед ними встает непростой выбор: поехать на отдых за границу или на один из польских курортных направлений? И, как оказывается, один из этих вариантов значительно дешевле.

Оказывается, во многих случаях отдых в соседней Польше обойдётся украинцам значительно дороже, чем курорт в Египте, Турции или даже на Сицилии, пишет InPoland. А иногда разница превышает даже 1000 злотых.

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Сколько стоит отдых в Польше?

Самые высокие цены на проживание среди польских курортов в 2026 году на Мазурах. Всего за 6 ночей с завтраком там придется заплатить 2421 злотый в Мронгове и 2402 злотых в Миколайках. Это цена за пару в апартаментах, а вот семье из 4 человек, из которых двое — дети, придётся потратить 4962 злотых и 4914 злотых соответственно.

Между тем семейное пребывание в трёхзвёздочном отеле в Миколайках обойдётся в 6 266 злотых — и является самым дорогим в рейтинге.

Зато лучшим по соотношению цены и качества неожиданно оказался Египет. В Марса-Аламе шесть ночей для пары с завтраком обойдутся в 1165 злотых. Семье с детьми придется заплатить 2330 злотых.

Алания в Турции дороже, но все же дешевле, чем популярный польский курорт. Там средняя стоимость отдыха для пары составляет 1 414 злотых, а для семьи из четырех человек — 3 047 злотых. Трехзвездочные отели там также имеют значительно более низкие цены, чем на польских курортах.

А вот престижные направления на Средиземноморье уже успешно конкурируют с Польшей по цене. Например, средняя стоимость аренды квартиры для пары на Сицилии составит 1729 злотых, а на Крите — 1792 злотых за 6 ночей. Это дешевле, чем во многих польских курортных городах.

Впрочем, стоит учитывать и стоимость проезда и питания — здесь Польша однозначно дешевле.

Итак, если учесть все факторы, влияющие на стоимость поездки, вот во сколько обойдется отпуск на популярных польских курортах:

Щирк – 2405 злотых;

Полянчик — 2451 злотый;

Шклярская Поремба – 2508 злотых.

Для сравнения — в среднем паре придется заплатить 3075 злотых за отдых на Сицилии, 3446 — за отпуск на Крите и 3549 — за Канарские острова.