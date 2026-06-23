Посылки из Китая в Европу подорожают вдвое: вот когда это произойдет

Многие украинцы, проживающие в ЕС, привыкли заказывать недорогие товары на таких платформах, как Temu, Shein и AliExpress. Однако совсем скоро эти покупки уже не будут такими дешевыми –, ведь таможенные сборы вырастут вдвое.

Уже с 1 июля таможенные сборы будут взиматься с каждой категории товаров из Китая. Но это ещё не всё — вторую волну повышения цен запланировали на ноябрь, пишет InPoland.

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Как вырастут цены на товары из Китая?

Уже с 1 июля все посылки из-за пределов Европейского Союза стоимостью до 150 евро будут облагаться таможенной пошлиной в размере 3 евро — или 13 злотых за каждую категорию товаров. Ранее подобные отправления не облагались сборами, но после небывалой популярности онлайн-платформ для продаж, таких как Shein, Temu и Aliexpress, в ЕС приняли решение внести изменения в правила.

В Брюсселе убеждены, что эти изменения должны укрепить систему и повысить безопасность потребителей. Кроме того, это поможет выровнять условия конкуренции между европейскими продавцами и платформами, импортирующими товары напрямую из Китая.

Например, в Польшу, по словам министра финансов Анджея Доманского, ежегодно поступает около 28,5 миллиона посылок из Китая. А вот в Испанию, для сравнения, поступает около 1 миллиона в день.

Очень часто в этих посылках оказываются товары, не соответствующие стандартам качества ЕС, а их стоимость невероятно низка. Это приводит к "недобросовестной конкуренции" для польских компаний и производителей.

С 1 июля с каждой позиции в посылке стоимостью до 150 евро будет взиматься фиксированная пошлина в размере 3 евро. Сбор будет добавляться к стоимости посылки. А вот второй этап сборов введут в начале ноября — это будет дополнительный сбор за обработку стоимостью 2–4 евро.

Для покупателей ничего не изменится, и эти формальности будут выполняться компаниями, ввозящими товары на рынок ЕС. Этот сбор планируется сделать временным: он будет действовать до 1 июля 2028 года. После этого фиксированные пошлины будут заменены обычными, которые будут рассчитываться в процентах от стоимости товара.