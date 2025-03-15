Мечта многих: единственное место в мире, где нет пауков

Пауки обитают почти по всему миру. Однако есть одно место, где их практически нет.

Так, есть место на планете, где не зафиксировали ни одного паука. Об этом пишет 24 Канал.

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Где нет пауков

Антарктида – единственный континент в мире, на котором не живут пауки. Это связано с экстремально низкими температурами и отсутствием постоянных источников пищи.

Хотя в естественных условиях Антарктиды пауков нет, они могут случайно попадать на научные станции вместе с людьми, оборудованием или припасами. Впрочем, такие завезенные пауки не являются частью местной экосистемы и обычно не выживают долго из-за суровых климатических условий.

Также следует отметить, что ученые внимательно контролируют ввоз любых организмов на материк, поскольку Антарктида имею уязвимую экосистему.



Пауков на Антарктиде нет / Национальный антарктический научный центр

А вот в таких холодных странах, таких как Исландия или Гренландия, пауки все же есть, хоть и в очень малом количестве. В то же время в Исландии также есть плюсы – там абсолютно нет комаров.