Уникальное явление: в этой стране Европы с умеренным климатом абсолютно нет диких змей

Логично, что в Исландии, где климат достаточно холодный, нет диких змей. Однако есть еще одна страна в Европе, где они не живут и это при том, что там довольно умеренный климат.

Этой страной является Ирландия – там нет ни одной дикой змеи. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему в Ирландии нет змей

У местных жителей есть легенда, что всех змей из страны изгнал святой Патрик. Однако на самом деле они там никогда не водились.

Дело в том, что во время Ледникового периода Ирландия была полностью покрыта льдом. Поэтому никакие холоднокровные животные, включая змей, не могли выжить.

Однако впоследствии, после таяния ледников, Ирландия отделилась от Европейского континента раньше, чем туда могли переселиться змеи.



В Ирландии нет змей в природе / Pexels

К примеру, Великобритания также была соединена с Европой, однако змеи успели туда "перекочевать", прежде чем она стала островом.

А когда сформировались Ирландское море и Атлантический океан, то дальнейшие пути для этих пресмыкающихся перекрылись. Конечно, в некоторых зоопарках Ирландии можно увидеть змей, однако в дикой природе их нет.

К слову, ранее мы рассказывали о том, что в Европе существует страна, где нет комаров.