Цією країною є Ірландія – там немає жодної дикої змії. Про це пише 24 Канал.

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Чому в Ірландії немає змій

У місцевих жителів є легенда, що усіх змій з країни вигнав святий Патрік. Проте насправді вони там ніколи не водилися.

Річ у тім, що під час Льодовикового періоду Ірландія була повністю вкрита льодом. Тож жодні холоднокровні тварини, включаючи змій, не могли вижити.

Однак згодом, після танення льодовиків, Ірландія відокремилася від Європейського континенту раніше, ніж туди могли переселитися змії.



В Ірландії немає змій в природі / Pexels

До прикладу, Велика Британія також була з'єднана з Європою, однак змії встигли туди "перекочувати", перш ніж вона стала островом.

А коли сформувалися Ірландське море та Атлантичний океан, то подальші шляхи для цих плазунів перекрилися. Звісно, у деяких зоопарках Ірландії можна побачити змій, проте в дикій природі їх немає.

До слова, раніше ми розповідали про те, що у Європі існує країна, де немає комарів.