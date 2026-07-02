Албания рискует упустить шанс на вступление в ЕС: при чем здесь семья Трампа

Вступление Албании в Европейский Союз оказалось под угрозой срыва из-за планов правительства реализовать масштабный курортный проект. Как известно, застройка может негативно повлиять на природоохранные территории.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление нидерландской депутатки Европарламента Тинеке Стрик, возглавлявшей парламентскую миссию по оценке ситуации в Албании.

Смотрите также: Саммит НАТО в 2027 году в Албании может не состояться: в Reuters назвали причину

Какова позиция ЕС?

Речь идет об инвестиционном проекте американского бизнесмена и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, который планирует построить туристический комплекс стоимостью около 1,4 миллиарда евро на острове Сазан и части нетронутого побережья полуострова Звернец. По словам Стрик, премьер-министр Албании Эди Рама должен определиться с приоритетами.

Если Эди Рама действительно серьезно настроен на вступление в ЕС, он должен отказаться от этого курса и сказать семье Трампа: "Извините, но Европейский Союз для меня – приоритет". Сейчас они ставят под угрозу процесс, который для них чрезвычайно важен. Они играют с огнем,

– заявила депутат.

После четырехдневного визита в Албанию она подчеркнула, что реализация проекта может стать серьезным препятствием в ходе переговоров по экологическому разделу. По ее словам, масштабное строительство на территориях с высокой природоохранной ценностью представляет значительную угрозу для окружающей среды.

Она отметила, что уже проведенные работы, в частности вырубка леса, уничтожение древних песчаных дюн и прокладка семикилометровой гравийной дороги, противоречат экологическим стандартам Европейского Союза. Помимо экологических рисков, Тинеке Стрик выразила обеспокоенность сообщениями о возможных коррупционных нарушениях при выдаче разрешений на строительство.

По ее мнению, албанские власти пытаются ускорить реализацию проекта до того, как будут обязаны полностью привести законодательство в соответствие с нормами ЕС.

Что известно о застройке?