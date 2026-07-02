Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву нідерландської депутатки Європарламенту Тінеке Стрік, яка очолювала парламентську місію з оцінки ситуації в Албанії.

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Якою є позиція ЄС?

Мовиться про інвестиційний проєкт американського бізнесмена та затя Дрнальда Трампа Джареда Кушнера, який планує збудувати туристичний комплекс вартістю близько 1,4 мільярда євро на острові Сазан та частині незайманого узбережжя півострова Звернец. За словами Стрік, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама має визначитися з пріоритетами.

Якщо Еді Рама справді серйозно налаштований щодо вступу до ЄС, він має відмовитися від цього курсу і сказати родині Трампа: "Вибачте, але Європейський Союз для мене пріоритет". Зараз вони ставлять під загрозу процес, який для них надзвичайно важливий. Вони граються з вогнем,

– заявила депутатка.

Після чотириденного візиту до Албанії вона наголосила, що реалізація проєкту може стати серйозною перешкодою під час переговорів за екологічним розділом. За її словами, масштабне будівництво на територіях із високою природоохоронною цінністю становить значну загрозу довкіллю.

Вона зазначила, що вже проведені роботи, зокрема вирубка лісу, знищення стародавніх піщаних дюн і прокладання семикілометрової гравійної дороги, суперечать екологічним стандартам Європейського Союзу. Крім екологічних ризиків, Тінеке Стрік висловила занепокоєння повідомленнями про можливі корупційні порушення під час видачі дозволів на будівництво.

На її думку, албанська влада намагається просунути реалізацію проєкту до того, як буде зобов'язана повністю привести законодавство у відповідність до норм ЄС.

Що відомо про забудову?