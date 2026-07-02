Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление нидерландской депутатки Европарламента Тинеке Стрик, возглавлявшей парламентскую миссию по оценке ситуации в Албании.

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Какова позиция ЕС?

Речь идет об инвестиционном проекте американского бизнесмена и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, который планирует построить туристический комплекс стоимостью около 1,4 миллиарда евро на острове Сазан и части нетронутого побережья полуострова Звернец. По словам Стрик, премьер-министр Албании Эди Рама должен определиться с приоритетами.

Если Эди Рама действительно серьезно настроен на вступление в ЕС, он должен отказаться от этого курса и сказать семье Трампа: "Извините, но Европейский Союз для меня – приоритет". Сейчас они ставят под угрозу процесс, который для них чрезвычайно важен. Они играют с огнем,

– заявила депутат.

После четырехдневного визита в Албанию она подчеркнула, что реализация проекта может стать серьезным препятствием в ходе переговоров по экологическому разделу. По ее словам, масштабное строительство на территориях с высокой природоохранной ценностью представляет значительную угрозу для окружающей среды.

Она отметила, что уже проведенные работы, в частности вырубка леса, уничтожение древних песчаных дюн и прокладка семикилометровой гравийной дороги, противоречат экологическим стандартам Европейского Союза. Помимо экологических рисков, Тинеке Стрик выразила обеспокоенность сообщениями о возможных коррупционных нарушениях при выдаче разрешений на строительство.

По ее мнению, албанские власти пытаются ускорить реализацию проекта до того, как будут обязаны полностью привести законодательство в соответствие с нормами ЕС.

Что известно о застройке?