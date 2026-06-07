Країну вже сім днів тривають протести через будівництво. Про це пише Politico.

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Що стало причиною скандалу?

У жовтні минулого року донька президента США Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер купили острів Сазані на території Албанії за понад 1,4 мільярда доларів. Завдяки своїм зв'язкам зять американського президента отримав від влади дозвіл на будівництво розкішного курорту прямо в охоронній заповідній зоні. Природоохоронці обурювались такому рішенню, адже будівництво загрожуватиме унікальній флорі та фауні Сазані.

У червні суспільне обурення зросло. Албанці вимагають скасувати будівництво елітного курорту, пов'язаного з американськими коштами. Проєкт, пов'язаний з Джаредом Кушнером, загрожує охоронній зоні дикої природи, де мешкають фламінго, тюлені та черепахи.

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Єврокомісія попередила, що зведення цього курорту може створити в Албанії труднощі з екологічними правилами ЄС, тим самим поставити під загрозу її здатність закрити цей розділ під час своїх переговорів про вступ. Блок закликає балканську країну утриматися від дій, які можуть підірвати виконная умов для вступу та очікують, що Тирана діятиме негайно.

У процесі вступу до ЄС, як частина остаточних орієнтирів для переговорів глави 27 про навколишнє середовище та зміну клімату, Албанія, як очікується, повністю узгодить законодавство ЄС у цій галузі,

– сказав представник Європейської комісії.

У Євросоюзі закликають Албанію дотримуватись Закону про природоохоронні території та скасувати новий закон про стратегічні інвестиції. Politico повідомляє, що міністр навколишнього середовища Соф'ян Яупай повідомив Комісії в Брюсселі, що будівництво проекту призупинено, а оцінка впливу на навколишнє середовище буде проведена з громадянським суспільством.

Зверніть увагу! Проблеми з'явились через зміни до закону про охоронювані райони 2024 року, які, за словами критиків, відкрили двері для масштабного розвитку будівництва у районах дикої природи. Це також стосується природоохоронної території Вйоса-Нарта, де розташований проєкт, пов'язаний з Кушнером. Брюссель також давно наполягає на тому, щоб Тирана відмовилася від свого закону про стратегічні інвестиції 2015 року, оскільки він надає певним проєктам прискорене схвалення, яке ризикує обійти екологічні гарантії ЄС.

Як реагують в Албанії?

Протести в балканській країні, що отримали назву "Революція Фламінго", через птахів, які проживають у заповідній зоні, активізувалися на початку червня 2026 року. Вони дійшли до закликів прем'єр-міністру Еді Рамі піти у відставку.

Прокурор Албанії розпочав розслідування щодо суперечливих змін у захищеному статусі району та власності на землю у 2024 році. За його словами, проєкт також підлягає проведенню розслідуванням, які виходять за рамки екологічних проблем. Прем'єр-міністр Рама заявив, що якби не участь зятя Трампа, то Європу все б влаштувало.

Албанці у великих європейських містах закликають скасувати проект. Вони закликають владу не дозволити природі стати жертвою неконтрольованого туризму.

Politico пише, що Албанія разом з Чорногорією мають хороші шанси, щоб приєднатися до Євросоюзу. Еді Рама наголошував на меті стати членами блоку до 2030 року.