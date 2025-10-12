Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Monde.

Що планують збудувати на Сазані?

Донька президента США Іванка Трамп та її чоловік Джаред Кушнер купили острів за понад 1,4 мільярда доларів.

Завдяки своїм зв'язкам Кушнер отримав від албанської влади дозвіл на будівництво розкішного курорту прямо в охоронній заповідній зоні.

Поруч, у прибережному містечку Звернец, планується ще один комплекс. У команді Кушнера описують ці два проєкти як "інь і янь" албанського узбережжя, де сходяться Іонічне та Адріатичне моря.

Відомо, що зараз на Сазані майже відсутня забудова, а ландшафт дикий: там ростуть папороті, гігантська лаванда, плюмбаго, розмарин, дрозда та лавр. На острові також досі збереглася велика кількість нерозірваних боєприпасів, про що свідчать відповідні попереджувальні таблички.

Загалом на Сазані налічується близько 3600 бункерів, деякі з яких планують зберегти та інтегрувати у новий проєкт. Усе це залишилося від колишньої військової бази, що раніше функціонувала на острові.

Влада Албанії вже заявила, що бачить в острові потенціал "середземноморського Дубая".

Водночас природоохоронці б'ють на сполох, адже будівництво може загрожувати унікальній флорі та фауні Сазані.

