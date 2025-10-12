Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Monde.
Читайте также Президент США играет в гольф под русскоязычный трек: команда Трампа поделилась "эпическим" видео
Что планируют построить на Сазани?
Дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер купили остров за более чем 1,4 миллиарда долларов.
Благодаря своим связям Кушнер получил от албанских властей разрешение на строительство роскошного курорта прямо в охранной заповедной зоне.
Рядом, в прибрежном городке Звернец, планируется еще один комплекс. В команде Кушнера описывают эти два проекта как "инь и янь" албанского побережья, где сходятся Ионическое и Адриатическое моря.
Известно, что сейчас на Сазани почти отсутствует застройка, а ландшафт дикий: там растут папоротники, гигантская лаванда, плюмбаго, розмарин, дрозда и лавр. На острове также до сих пор сохранилось большое количество неразорвавшихся боеприпасов, о чем свидетельствуют соответствующие предупредительные таблички.
Всего на Сазани насчитывается около 3600 бункеров, некоторые из которых планируют сохранить и интегрировать в новый проект. Все это осталось от бывшей военной базы, ранее функционировавшей на острове.
Власти Албании уже заявили, что видят в острове потенциал "средиземноморского Дубая".
В то же время природоохранники бьют тревогу, ведь строительство может угрожать уникальной флоре и фауне Сазани.
Албания становится популярным туристическим направлением
Албанию часто называют "бюджетными Мальдивами": бирюзовое море, живописные пляжи, колоритные городки и цены, которые кажутся значительно ниже, чем в известных курортах Средиземноморья.
Однако директор туристического агентства "Турмапа" Екатерина Козлова и турагент Елена Матвияс в интервью 24 Каналу рассказали, что Албания часто разочаровывает украинских туристов. Причиной являются чрезмерные ожидания, которые формируют соцсети, к тому же популярные курорты страдают от большого количества туристов и роста цен.
По словам турагентов, лучше всего выбирать курорты на юге Албании, на побережье Ионического моря. Это могут быть Саранда, Ксамил и тому подобное.