Это видео появилось 10 октября в TikTok и Instagram на личных медиа-страницах Трампа, которые ранее использовались для предвыборной кампании, передает 24 Канал.

Что известно об игре Трампа "под" русскоязычный трек?

Хотя в ролике звучит только вступление песни и слов нет, пользователи сети выяснили, что трек является русскоязычным и принадлежит казахскому рэперу Скриптониту (Адилю Жалелову). Называется он "Не расслабляйся".

Как Трамп и внучка "эпично" играют в гольф: смотрите видео

Заметим, что сначала Скриптонит воздерживался от комментариев о войне в Украине. Однако в мае 2022 года он принял участие в благотворительном фестивале Blago Fest, организованном в поддержку Украины. Также он пожертвовал 20 тысяч долларов США на благотворительную организацию "Фонд Маша", направленные на закупку лекарств для украинских больниц. В то же время его предыдущее сотрудничество с российскими лейблами делает отношение рэпера к войне несколько неоднозначным. Такое сотрудничество способствовало поступлению налогов в бюджет России. Это могло косвенно финансировать войну в Украине.

Заметим, что сам Скриптонит раньше не любил, когда его называли "российским исполнителем", который выполняет "русский рэп". Впрочем, все его творчество – русскоязычное, а не казахское.

Что известно о последних заявлениях Трампа об Украине и России?