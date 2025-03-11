Польское село стало мировой сенсацией: чем оно особенное и как туда добраться

Недавно польское село Сулошова облетело западные издания. Оно привлекло внимание всего мира благодаря своей необычной планировке.

Дело в том, что фото Сулошовы с высоты птичьего полета – невероятные. Однако этот населенный пункт особенный не только своими пейзажами. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему Сулошова привлекло внимание мира

Заинтересованность этим селом возросла после того, как иностранные издания начали публиковать его пейзажи с дрона.

Все здания в Сулошове построены по обе стороны единой дороги, а за ними простираются красивые поля, которые с высоты создают узоры, напоминающие листья.

Пейзажи села Сулошова: смотрите на видео

Справка. Село расположено в гмине Сулошова Краковского уезда Малопольского воеводства.

Сейчас в Сулошове проживают около 6000 человек. Несмотря на то, что это небольшое село, оно ежегодно привлекает множество туристов, особенно весной и летом.

В регионе есть несколько достопримечательностей, в частности средневековый замок Песчаная Скала и знаменитый скальный монолит Maczuga Herkulesa (дубинка Геркулеса), высотой 30 метров. Также там есть скалы, овраги и более 400 пещер.

Как доехать до села Сулошова

Сулошова расположено на юго-западе Польши, недалеко от города Олькуш и Ойцовского национального парка.

Доехать туда можно автомобилем через Перемышль, Жешув и Краков. Или автобусом из ближайших крупных городов.

Село Сулошова на карте:

К слову, ранее мы рассказывали о 5 красивых местах в Польше, куда можно поехать весной. Особого внимания стоит Хохловская долина в Татрах, где в апреле расцветают крокусы.