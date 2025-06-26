Напоминает "Голодные игры": почему жители Венеции протестуют против свадьбы Джеффа Безоса

Основатель Amazon Джефф Безос женится на известной журналистке Лорен Санчес. Свадьба проходит в Венеции, однако это очень не устраивает местных жителей.

Празднование свадьбы, на которое прибыл весь голливудский бомонд, длится 3 дня. Папарацци уже увидели, что среди гостей есть: Ким Кардашьян, Опра Уинфри, Орландо Блум, королева Иордании, певец Ашер, Иванка Трамп и американские футболисты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DW и Euronews.

Смотрите также В самой сухой пустыне мира выпал снег, ученые шокированы: невероятные кадры

Жители Венеции протестуют против свадьбы Безоса

Контекст. Венеция – один из самых известных городов мира, и он очень страдает от чрезмерного туризма. Местные жители жалуются на завышенные цены на жилье и плохой доступ к основным услугам. Кроме того, из-за повышения уровня моря Венеция медленно уходит под воду. Однако пока не видно, чтобы эту проблему пытались решить.

Свадьба Безоса ухудшила ситуацию с инфраструктурой. Только из-за этого празднования разрешение на посадку в венецианском аэропорту Марко Поло запросили по меньшей мере 95 частных самолетов. Также возле города пришвартовались несколько больших яхт. Конечно, также это негативно повлияет на экологию, и еще больше подпитает интерес туристов к городу.

Экологи, защитники жилья, активисты против круизных лайнеров и университетские группы вышли на акции, чтобы показать, что такому здесь не рады.

Митингующие объяснили, что протестуют не против самой свадьбы, "а против неконтролируемого богатства, контроля над СМИ и растущей приватизации общественных пространств". Они назвали "провалом муниципального управления", что туристы стали в приоритете над благосостоянием местных жителей.

Greenpeace развернул на площади Святого Марка баннер, на котором было написано "Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете заплатить больше налогов".

Один из организаторов Оливьеро Кассара также сказал: "Безос поддерживал Трампа экономически и политически, следовательно, несет ответственность за этот сдвиг против нас, итальянских и европейских граждан".

Баннер в центре Венеции: смотрите видео

Также местные насмехались над Безосом, используя манекен, похожий на него.

Что жители Венеции делают с манекеном Безоса: смотрите видео

Главный митинг активисты планируют на субботу – в главный день свадьбы Безоса и Санчес. Они хотят перекрыть доступ к каналам лодками, чтобы гости не могли добраться до места празднования.