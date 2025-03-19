Украинцев тоже касается: Таиланд вводит более жесткие условия для безвизовых туристов

Таиланд намерен сократить продолжительность безвизового пребывания для туристов вдвое. Решение принимают в рамках правительственной инициативы, направленной на борьбу с нелегальной предпринимательской деятельностью.

Сейчас туристы, в том числе и украинцы, могут находиться в стране без визы до двух месяцев, но, вероятно, этот срок будет сокращен с 60 до 30 дней. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bangkok Post.

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Таиланд сократит срок безвиза для туристов

В рамках борьбы со злоупотреблениями со стороны путешественников, которые занимаются нелегальным бизнесом, власти одной из известных стран Юго-Восточной Азии объявили о сокращении срока безвизового пребывания.

В июле 2024 года Таиланд объявил, что владельцам паспортов из 93 стран, включая Украину, будет разрешено въезжать в страну с туристической целью на срок до 60 дней. Для этого не нужно было оформлять визу.



Таиланд намерен сократить срок безвизового пребывания для туристов / Фото Unsplash

Но, Ассоциация туристических агентов Таиланда бьет тревогу из-за растущей тенденции к нелегальному трудоустройству или ведению бизнеса в стране. Между тем Ассоциация отелей Таиланда высказала предположение, что продолжение безвизового периода может способствовать росту количества нелегальной аренды кондоминиумов иностранными посетителями.

Сообщалось о незаконной деятельности в нескольких популярных туристических направлениях Таиланда, включая:

Пхукет,

Чиангмай,

Паттайю,

Хуа Хин,

Самуи,

Бангкок.

В то же время власти Таиланда активизируют усилия, направленные на привлечение большего потока туристов. Основное внимание уделяется поощрению туристов тратить свои деньги в Таиланде, тем самым поддерживая местные рабочие места и бизнес, а не вытесняя их.

К слову, запуск системы ETIAS снова отложен.