Тарантул проник в самолет и укусил пилота во время полета над Европой: ввели экстренные меры

Когда рейс из Германии отправлялся в Испанию, случилась чрезвычайная ситуация. Тарантул укусил пилота с аллергией на пауков.

Инцидент произошел 21 февраля на самолете Iberia Airbus A320, который совершал перелет от Дюссельдорфа в Германии до мадридского аэропорта Барахас. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Самолет был вынужден совершить экстренную посадку

Из-за укуса пилота тарантулом пассажирский рейс в Испанию был вынужден совершить экстренную посадку.

Вылет пришлось задержать на 3 часа, чтобы провести дезинфекцию на борту. Как сообщили в авиакомпании, с пилотом пока все хорошо, ему вовремя дали противоаллергические лекарства.

Вероятнее всего, паук попал на борт самолета во время одного из предыдущих рейсов, в течение остановки в марокканском городе Касабланка.

Остановка в Касабланке была еще в начале недели. После того самолет приземлялся еще в таких городах, как Брюссель, Цюрих и Тулуза.



Тарантул / Иллюстративное фото, Pexels

Пассажиров изрядно напугала эта ситуация. Несмотря на то, что самолет обработали, другие пассажиры следующих рейсов осматривались на борту и волновались, нет ли где-то поблизости ядовитого паука.