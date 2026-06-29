В Германии зафиксировали третий температурный рекорд за 48 часов: трасса уже плавится

28 июня в общине Найсемюнде в Германии был зафиксирован новый температурный рекорд – 41,7 градуса по Цельсию. За последние сутки это уже третий подобный "антирекорд".

Европу накрыла очередная волна жары, и Германия вместе с несколькими другими странами оказалась в её эпицентре. В нескольких регионах зафиксировали аномально высокие температуры, пишет DW.

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Какая погода сейчас в Германии?

В общине Найсемюнде в федеральной земле Бранденбург, расположенной на востоке страны, температура вчера поднялась до 41,7 градуса. Буквально днём ранее подобную жару зафиксировали в посёлке Древиц в Саксонии-Анхальт. А 26 июня на юго-западе ФРГ температура достигла 41,3 градуса по Цельсию.

Все эти показатели стали рекордными на момент измерений.

Кроме того, 28 июня была зафиксирована самая жаркая ночь в стране — температура в темное время суток опустилась лишь до 29,4 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован еще в 2003 году в Рейнланд-Пфальце, когда ночью температура держалась на отметке 27,2 градуса.

Впрочем, местные синоптики отмечают, что полученные данные являются предварительными, и контроль качества измерений ещё не проводился. Поэтому официальное подтверждение температурного рекорда будет обнародовано позже.

Тем временем жара уже скоро начнёт спадать из-за гроз — но в ближайшее время метеорологи также не исключают новых температурных рекордов в различных регионах страны.

Каковы последствия жары в Германии?

Под воздействием экстремальных температур в Германии серьезные повреждения получил асфальт на автомагистрали А2, соединяющей запад и восток страны. Первые проблемы начались еще в четверг в районе города Бург в направлении Ганновера, а также возле Цизара в направлении Берлина. Уже в субботу в полиции констатировали, что автомагистраль "продолжает разрушаться".

Путешественникам рекомендуют выбирать для поездки менее загруженные дороги. А вот если все же необходимо проехать по трассе А2, следует приготовиться к часам в пробках.