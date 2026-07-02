Самая высокая за 200 лет: в Польше зафиксировали абсолютный температурный рекорд

В Польше температуру стабильно измеряют уже более 200 лет, но только в этом году, во время волны жары, охватившей значительную часть Европы, был зафиксирован абсолютный рекорд.

Эксперты обращают внимание не только на самую высокую температуру за столетие наблюдений, но и на то, что она поднимается значительно чаще, чем раньше. Например, за очень короткий срок количество дней, когда температура воздуха превышает 30 градусов по Цельсию, удвоилось, пишет InPoland.

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Какой температурный рекорд установили в Польше?

Богдан Хойницкий из Познанского университета естественных наук рассказал, что температуру в Польше измеряют уже более 200 лет. И на протяжении этого периода замеры проводят ежедневно, а иногда и по несколько раз в день. Конструкция приборов на польских станциях остается неизменной – это стандартизированный ртутный термометр, который регулярно проверяют.

Единственные изменения – это количество станций и их плотность. И на прошлой неделе в Польше зафиксировали просто рекордные температуры. Самый высокий показатель зафиксировали в Слубице – там термометры достигли 40,5 градусов по Цельсию.

Предыдущий подобный рекорд был установлен в Прушкове еще в 1921 году – но тогда стрелка термометра поднялась лишь до 40,2 градуса. Однако климатолог предупреждает, что еще более тревожным является тот факт, что высокие температуры встречаются все чаще.

Количество дней, когда температура превышает 30 градусов, растет – в 1960-х и 1970-х годах в Центральной Польше фиксировали всего до 10 жарких дней в год. А вот в последние годы таких дней бывает около 20–30.

Это действительно поразительное изменение, ведь за очень короткий промежуток времени количество дней с температурой выше 30 °C удвоилось. Изменение климата никуда не исчезает, а глобальное потепление не утихает,

– отметил эксперт.

Кроме того, до недавнего времени "тропические" жаркие ночи также были редкостью – еще 50 лет назад в Познани не фиксировали ни одной. А вот в последнее время ситуация меняется.