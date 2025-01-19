Когда-то тюрьма, а теперь крутой отель с привидениями: рум-тур уникального заведения для туристов

Туристка привлекла широкое внимание в Англии после того, как посетила уникальный отель, размещенный в бывшей тюрьме. Заведение в самом центре Оксфорда –это старая викторианская тюрьма, которую переоборудовали в отель.

Это здание, которое до 1996 года содержало заключенных, теперь необычный бутик-отель. Как выглядит это заведение для туристов, показывает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Тюрьма-отель в Оксфорде

После открытия тюрьма столкнулась со значительной переполненностью, поскольку в камерах, рассчитанных на одного заключенного, находилось до трех человек. Кроме того, заключенные имели ограниченный доступ к санитарно-гигиеническим удобствам: для пользования была лишь одна ванная или душ, а переодеваться им разрешалось лишь раз в неделю.

Они имели ограниченные возможности для образования и почти не занимались физическими упражнениями. Тюрьма просуществовала в таких условиях много лет, прежде чем была закрыта,

– говорится в сообщении.

Сейчас бывшая тюрьма превратилась в популярный туристический объект, предлагая посетителям уникальный опыт ночевки в переоборудованных камерах. В частности, блогер Амрит Билху недавно поделилась своими впечатлениями о пребывании в историческом объекте, который часто называют "с привидениями".



Тюрьма-отель Malmaison в Оксфорде / Скриншот с видео

По ее словам, это место является "самым крутым отелем в мире". Также его часто используют как съемочную площадку для телевизионных шоу и фильмов.

Теперь я могу официально заявить, что побывала в тюрьме. Это отель Malmaison в Оксфорде, и это тюрьма в буквальном смысле слова,

– отметила женщина в видео.

Она подчеркнула удобства номеров, в частности, просторную ванную комнату, оборудованную большой ванной и душем. Гостья также выразили энтузиазм относительно "нереального" меню обслуживания номеров.

Кроме того, отель удобно расположен всего в нескольких минутах ходьбы от центра Оксфорда.

Тюрьма-отель в Оксфорде: смотрите видео

В свою очередь некоторые люди в комментариях отмечали, что могут немного нервничать во время сна в старой тюрьме, в частности они писали:

"Наверное, там привидения".

"Я живу там в камере, но сплю с включенным светом".

"Нет. У меня от этого мурашки по коже. Наверное, там есть призраки".

"Это такой классный отель, к сожалению, я не мог заснуть, потому что узнал, что там есть привидения, за день до моего пребывания".

В то же время блогер назвала отель Malmaison в Оксфорде – местом, которое непременно следует посетить.