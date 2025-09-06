Лидер популистской партии Чехии хочет изменить вид на жительство украинцев: что он предлагает
- Лидер чешской популистской партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура предлагает пересмотреть разрешение на проживание украинцев в Чехии, ограничивая его.
- Партия Окамуры, которая имеет поддержку 10-13% избирателей, также планирует снять украинские флаги с государственных зданий.
В Чехии популисты предлагают пересмотреть разрешение на проживание украинцев. Из-за них якобы появились различные проблемы.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на IDNES. Такое скандальное заявление сделал лидер чешских популистов партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура.
Что предлагает Окамура?
Лидер популистов планирует со своей партией войти в коалицию. В таком случае они будут требовать от правительства пересмотреть вид на жительство всех украинцев в Чехии. Окамура говорит, что граждане Украины массово бегут от войны в Чехию, в результате чего стала хуже ситуация с арендой жилья и очередями в поликлиниках.
Это не о ненависти, но я чешский политик и я на стороне чешских граждан,
– заявил Томио Окамура.
Поэтому партия будет предлагать предоставлять вид на жительство только тем украинцами которые работают на работах, что не интересны чехам".
Лидер популистов также отметил, что с государственных зданий немедленно снимут украинские флаги, если SPD будет участвовать в работе правительства. Заметим, что в Чехии партию Окамуры поддерживают 10-13% избирателей.
В свою очередь лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш пообещал отменить "снарядную инициативу" по поставкам Украине артиллерийских снарядов. Эта партия сейчас возглавляет список возможных победителей.
Стоит отметить! Парламентские выборы в Чехии должны провести в начале октября.
Вето президента Польши на помощь украинцам: что известно?
В посольстве Украины в Польше сообщили, что действующий закон действует до 30 сентября, а ЕС продлил временную защиту для украинцев до 4 марта 2027 года. Польша, вероятно, тоже продолжит действие закона, но с изменениями.
После вето президента Кароля Навроцкого на закон о защите украинцев готовят новый проект. Так правом на получение социальных выплат на ребенка "800+" и бесплатной медицинской помощи смогут пользоваться только трудоустроенные беженцы. Институт социального страхования сможет проводить ежемесячные проверки пребывания иностранцев, которые получают помощь, на территории Польши.