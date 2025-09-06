Лідер популістичної партії Чехії хоче змінити дозвіл на проживання українців: що він пропонує
- Лідер чеської популістичної партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура пропонує переглянути дозвіл на проживання українців у Чехії, обмежуючи його.
- Партія Окамури, яка має підтримку 10-13% виборців, також планує зняти українські прапори з державних будівель.
У Чехії популісти пропонують переглянути дозвіл на проживання українців. Через них нібито з'явилися різні проблеми.
Про це пише 24 Канал з посиланням на IDNES. Таку скандальну заяву зробив лідер чеських популістів партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура.
Що пропонує Окамура?
Лідер популістів планує зі своєю партією ввійти в коаліцію. У такому випадку вони вимагатимуть від уряду переглянути дозвіл на проживання усіх українців у Чехії. Окамура каже, що громадяни України масово втікають від війни до Чехії, внаслідок чого стала гіршою ситуація з орендою житла та чергами в поліклініках.
Це не про ненависть, але я чеський політик і я на боці чеських громадян,
– заявив Томіо Окамура.
Відтак партія пропонуватиме надавати дозвіл на проживання лише тим українцями які працюють на роботах, що не цікаві чехам".
Лідер популістів також зазначив, що з державних будівель негайно знімуть українські прапори, якщо SPD братиме участі в роботі уряду. Зауважимо, що в Чехії партію Окамури підтримують 10-13% виборців.
Своєю чергою лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш пообіцяв скасувати "снарядну ініціативу" щодо постачання Україні артилерійських снарядів. Ця партія нині очолює список можливих переможців.
Варто зазначити! Парламентські вибори у Чехії мають провести на початку жовтня.
Вето президента Польщі на допомогу українцям: що відомо?
У посольстві України в Польщі повідомили, що чинний закон діє до 30 вересня, а ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року. Польща, ймовірно, теж продовжить дію закону, але зі змінами.
Після вето президента Кароля Навроцького на закон щодо захисту українців готують новий проєкт. Так правом на отримання соціальних виплат на дитину "800+" та безкоштовної медичної допомоги зможуть користуватися лише працевлаштовані біженці. Інститут соціального страхування зможе проводити щомісячні перевірки перебування іноземців, які отримують допомогу, на території Польщі.