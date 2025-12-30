Транспортный коллапс в Британии: из-за сбоя в тоннеле под Ла-Маншем остановили движение поездов

В Великобритании и Европе 30 декабря 2025 года произошел масштабный транспортный коллапс в тоннеле под Ла-Маншем – ключевом международном транспортном коридоре, который соединяет британский остров с материковой Европой.

Причиной стал технический сбой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что произошло в тоннеле под Ла-Маншем?

Из-за серьезной проблемы с электропитанием в тоннеле компания Eurostar была вынуждена отменить или приостановить все свои пассажирские поезда в и из..:

Лондона,

Парижа,

Брюсселя,

Амстердама.

Пассажирам настоятельно рекомендовано перенести свои поездки на другие даты и не приезжать на станции без билета. По данным ведущих мировых СМИ, сбой произошел в электрической системе тоннеля: проблема с воздушной контактной сетью (overhead power supply), а также поломка поезда Le Shuttle усугубили ситуацию, фактически остановив движение в обоих направлениях через тоннель.



Из-за серьезного сбоя в тоннеле под Ла-Маншем остановили движение поездов / Фото Sky News

Как пишет The National, кроме Eurostar, серьезно пострадали и сервисы LeShuttle, которые перевозят автомобили и пассажиров между Фолкстоном (Великобритания) и Кале (Франция). Из-за инцидента транспортные маршруты испытывают значительные задержки, а очереди автомобилей в районе терминалов достигали нескольких часов ожидания.

Инцидент произошел в разгар праздничного сезона накануне Нового года, когда потоки путешественников традиционно растут – поэтому последствия инцидента ощущаются особенно остро. Eurostar и оператор тоннеля сейчас работают над устранением технической неисправности, но сроки полного восстановления движения остаются неопределенными.

