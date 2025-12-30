Причиною став технічний збій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Що сталося у тунелі під Ла-Маншем?
Через серйозну проблему з електроживленням в тунелі компанія Eurostar була змушена скасувати або призупинити всі свої пасажирські поїзди до та з:
- Лондона,
- Парижа,
- Брюсселя,
- Амстердама.
Пасажирам настійно рекомендовано перенести свої поїздки на інші дати і не приїжджати на станції без квитка. За даними провідних світових ЗМІ, збій стався в електричній системі тунелю: проблема з повітряною контактною мережею (overhead power supply), а також поломка поїзда Le Shuttle посилили ситуацію, фактично зупинивши рух в обох напрямках через тунель.
Через серйозний збій у тунелі під Ла-Маншем зупинили рух поїздів / Фото Sky News
Як пише The National, крім Eurostar, серйозно постраждали й сервіси LeShuttle, які перевозять автомобілі та пасажирів між Фолкстоном (Велика Британія) і Кале (Франція). Через інцидент транспортні маршрути зазнають значних затримок, а черги автомобілів в районі терміналів сягали кількох годин очікування.
Інцидент трапився у розпал святкового сезону напередодні Нового року, коли потоки мандрівників традиційно зростають – через це наслідки інциденту відчуваються особливо гостро. Eurostar та оператор тунелю наразі працюють над усуненням технічної несправності, але терміни повного відновлення руху залишаються невизначеними.
