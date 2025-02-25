Мир должен помнить: кот Ларри с Даунинг-стрит поддержал Украину в годовщину вторжения

24 февраля 2025 года прошло три года со дня полномасштабного вторжения России в Украину. В этот день весь мир обращался к украинцам со словами поддержки в их борьбе.

Вспомнили об Украине не только звезды и политики, а и их меньшие друзья. Говорится о главном мышелове Правительства Великобритании – кота Ларри, который живет на Даунинг-стрит. Пушистый политик поддержал Украину в сети X, пишет 24 Канал.

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Кот Ларри поддержал Украину в годовщину вторжения

24 февраля 2025 года кот-политик публично выразил поддержку Украине, отмечая третью годовщину полномасштабного вторжения России.

Slava Ukraini!

– написал британский мышелов.

Украинцы выразили слова благодарности коту Ларри, отметив, как важно понимать, что мир помнит и продолжает бороться вместе с Украиной за правду.

Кот Ларри на Даунинг-стрит

Кот Ларри, который с 2011 года является постоянным жителем Даунинг-стрит, происходит из приюта в лондонском районе Баттерси, где он жил вместе с котами и собаками. По прибытии в резиденцию премьер-министра Ларри был назначен официальным "главным мышеловом", и с тех пор выполняет эту роль.

Ларри, который изначально должен был стать домашним любимцем бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, остался на Даунинг-стрит, 10, после того, как Кэмерон ушел с должности после выборов 2016 года.

Так, в 2024 году кот Ларри на своем посту увидел уже шестого премьера. Британские СМИ шутили, что самая главная задача премьер-министров – это не проводить удачную политику, а подружиться с Ларри.