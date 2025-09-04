Ресторан в Испании выставил туристу счет на 63 тысячи евро: за что
- Турист в Испании получил счет на 63 тысячи евро в ресторане в Пальманове, значительную часть которого составляла рыба за более 45 тысяч евро, а также дорогие вина и напитки.
- Счет был выставлен на группу из 18 человек, среди которых была известная американская спортивная звезда, а дискуссии относительно личности покупателя и огромной суммы продолжаются в интернете.
- На острове Мальорка, где расположен ресторан, наблюдается нехватка воды и уменьшение количества туристов из-за антитуристических демонстраций, а в Испании существуют штрафы за недопустимый внешний вид вне пляжа.
В Испании турист получил чек с просто-таки огромным счетом: целых 63 тысячи евро.
Фотографией счета поделился сам ресторан, сообщает 24 Канал со ссылкой на Expresss. Кроме того, в заведении намекнули, что чек выставили известной американской спортивной звезде.
Как турист получил огромный счет в испанском ресторане?
Ресторан, поделившийся большим чеком, расположен в Пальманове на берегу моря. Фотографию счета заведение выложило в своих соцсетях.
Чей это счет? Отметьте их ниже, пожалуйста – мы хотели бы поговорить..
– подписали там фото.
Наблюдательные подписчики довольно быстро заметили, что значительная часть счета была выставлена за разнообразную рыбу – более 45 тысяч евро. Люди в комментариях начали спорить относительно того, что же это могла быть за рыба, и сколько же ее должно быть, чтобы получилась такая сумма за один ужин.
Кроме того, значительная сумма из чека была потрачена на дорогие вина и напитки, а еще одним пунктом в счете стала услуга парковки автомобилей, что является частью роскошного сервиса ресторана.
Впрочем, позже в комментарии местным СМИ ресторан уточнил, что чек был на целую группу людей – аж на 18. И среди этой группы посетителей была и известная звезда из США, личность которой в ресторане не разгласили.
Впрочем, жители острова Майорка пытаются отгадать, кто же купил одно из самых дорогих блюд на острове, и дискуссии не утихают и в интернете.
Что еще нужно знать об отдыхе в Испании?
- На одном из популярных туристических курортов Испании, Мальорке, бьют тревогу: на острове критически не хватает воды, и если не пойдет дождь, уже через несколько дней проблемы постигнут местных жителей.
- Проблемы и на Майорке – там из-за антитуристических демонстраций в этом году значительно уменьшилось количество туристов.
- Но туристам во время путешествий в страну стоит быть осмотрительными: в Испании можно получить штрафы за внешний вид – в частности за прогулку в бикини или пляжных шортах за пределами пляжа.