Популярный город вырубил деревья для борьбы с наплывом туристов, но это не сработало

Небольшой живописный городок в прошлом году навлек на себя возмущение после того, как местные власти решили вырубить культовые деревья для борьбы с чрезмерным туризмом.

Ежегодно городок Биэй в центральной части Хоккайдо привлекает миллионы туристов – и в какой-то момент количество отдыхающих стало проблемой. Поэтому японский город, известный своими живописными холмами, клочками полей и цветами летом прибег к радикальным мерам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно Компания пушистиков и бесплатное жилье: остров в Греции предлагает невероятную сделку

Как в городе Биэй ведут борьбу с чрезмерным туризмом?

В прошлом году городок в Японской префектуре Хоккайдо для того, чтобы отвабить туристов, городские власти приняли решение срубить ряд фотогеничных деревьев. Впрочем, Биэй, известный как одно из "мест голубой воды" через озеро Широгане остался популярной туристической достопримечательностью.

Но многие туристы действительно приезжали в город, чтобы посмотреть на скопление белых деревьев – оно стало чрезвычайно популярным в соцсетях, и в 2024 году количество туристов, посетивших Биэй, достигло невероятных 2,68 миллиона.

Но местные не были очень довольны – в городке, где проживает всего 9600 местных жителей, начали образовываться пробки. К тому же туристы вытаптывали поля, что не порадовало местных фермеров.

Деревья, которые так нравились путешественникам, также отбрасывали тени на посевы и лишали их солнечного света – а это уменьшало урожайность. Поэтому после многочисленных жалоб в городе объявили, что деревья вырубают.

И, кажется, этот шаг мало повлиял на туристов – год спустя автобусы с ними все еще активно прибывают, и путешественники игнорируют пни вырубленных деревьев, вместо этого направляются к Дереву семи звезд, что все еще растет в городе – оно стало известным после того, как появилось на японских упаковках сигарет, пишет Japan Today.

Что еще стоит знать туристам?