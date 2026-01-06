Щорічно містечко Біей у центральній частині Хоккайдо приваблює мільйони туристів – і в якийсь момент кількість відпочивальників стала проблемою. Тож японське місто, відоме своїми мальовничими пагорбами, клаптиками полів та квітами влітку вдалося до радикальних заходів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Цікаво Компанія пухнастиків та безплатне житло: острів у Греції пропонує неймовірну угоду
Як у місті Біей ведуть боротьбу з надмірним туризмом?
Торік містечко у Японській префектурі Хоккайдо задля того, аби відвабити туристів, міська влада ухвалила рішення зрубати ряд фотогенічних дерев. Втім, Біей, що відомий як одне з "місць блакитної води" через озеро Шірогане залишився популярною туристичною пам'яткою.
Але чимало туристів й справді приїздили до міста, аби подивитися на скупчення білих дерев – воно стало надзвичайно популярним у соцмережах, і у 2024 році кількість туристів, що відвідали Біей, досягла неймовірних 2,68 мільйона.
Але місцеві не були дуже задоволені – у містечку, де проживає всього 9600 місцевих жителів, почали утворюватися затори. До того ж туристи витоптували поля, що не порадувало місцевих фермерів.
Дерева, які так подобалися мандрівникам, також відкидали тіні на посіви й позбавляли їх сонячного світла – а це зменшувало врожайність. Тож після численних скарг у місті оголосили, що дерева вирубають.
Та, здається, цей крок мало вплинув на туристів – рік потому автобуси з ними все ще активно прибувають, і мандрівники ігнорують пні вирубаних дерев, натомість прямують до Дерева семи зірок, що все ще росте у місті – воно стало відомим після того, як з'явилося на японських упаковках цигарок, пише Japan Today.
Що ще варто знати туристам?
Якщо ви плануєте зимову відпустку, але хочете погрітися на сонці, точно слід звернути увагу на цю неймовірну країну, що вважається найтеплішим місцем у Європі. Навіть у лютому температура не опускається нижче 15 градусів.
Окрім того, одне європейське місто вже п'ять років поспіль визнається найкращим для відвідування у світі. Тож в 2026 на нього точно слід звернути увагу.