Щорічно містечко Біей у центральній частині Хоккайдо приваблює мільйони туристів – і в якийсь момент кількість відпочивальників стала проблемою. Тож японське місто, відоме своїми мальовничими пагорбами, клаптиками полів та квітами влітку вдалося до радикальних заходів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як у місті Біей ведуть боротьбу з надмірним туризмом?

Торік містечко у Японській префектурі Хоккайдо задля того, аби відвабити туристів, міська влада ухвалила рішення зрубати ряд фотогенічних дерев. Втім, Біей, що відомий як одне з "місць блакитної води" через озеро Шірогане залишився популярною туристичною пам'яткою.

Але чимало туристів й справді приїздили до міста, аби подивитися на скупчення білих дерев – воно стало надзвичайно популярним у соцмережах, і у 2024 році кількість туристів, що відвідали Біей, досягла неймовірних 2,68 мільйона.

Але місцеві не були дуже задоволені – у містечку, де проживає всього 9600 місцевих жителів, почали утворюватися затори. До того ж туристи витоптували поля, що не порадувало місцевих фермерів.

Дерева, які так подобалися мандрівникам, також відкидали тіні на посіви й позбавляли їх сонячного світла – а це зменшувало врожайність. Тож після численних скарг у місті оголосили, що дерева вирубають.

Та, здається, цей крок мало вплинув на туристів – рік потому автобуси з ними все ще активно прибувають, і мандрівники ігнорують пні вирубаних дерев, натомість прямують до Дерева семи зірок, що все ще росте у місті – воно стало відомим після того, як з'явилося на японських упаковках цигарок, пише Japan Today.

Що ще варто знати туристам?