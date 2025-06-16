Uber впервые запустит вертолеты в Италии: какие тарифы и куда можно будет летать

Этим летом Uber планирует запустить поездки на вертолетах и лодках в известном туристическом регионе Италии. Услуги Uber Copter и Uber Boat будут доступны уже с июля.

Поездки можно будет забронировать из любой точки Италии через приложение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Uber.

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Сколько будут стоить эти сервисы

Вертолет Uber Copter будет курсировать с вертолетной площадки в Сорренто до острова Капри в Италии. Борт будет вмещать до 6 человек.

Группы могут заранее забронировать билеты туда и обратно. Цена перелета – 250 евро с человека или 1 500 евро за весь вертолет. В стоимость также входит трансфер до вертолета и от него из любой точки Амальфийского побережья.

Также через Uber Boat можно будет забронировать четырехчасовой частный круиз от пристани Сорренто вдоль побережья Амальфи.

Трансфер будет обеспечивать итальянская лодка Gozzo 35, которая вмещает до 12 человек. На борту пассажиров будут ждать не только красивые пейзажи, но и бесплатные закуски и напитки.



Услуга Uber Boat пришла в Италию / фото Uber

Услуги Uber Copter и Uber Boat станут доступными уже менее чем через месяц. Вертолет и лодка будут курсировать каждые выходные с 26 июля по 23 августа.

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