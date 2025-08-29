Без толп и пробок: Uber запустит собственный поезд в крупные города Европы
- Uber планирует запустить сервис Uber Trains с 10 скоростными поездами, которые будут соединять Лондон с крупными городами Европы, начиная с 2029 года.
- Компания также имеет услуги на вертолетах и лодках в Сорренто, и предлагает катера и яхты в популярных направлениях, например Париж и Венеция.
Вскоре у путешественников появится возможность добраться до ключевых европейских городов с помощью скоростных поездов. Предложить новую услугу готов Uber Trains.
Пытаясь конкурировать с Eurostar на рынке перевозок через Ла-Манш, Uber объявил о планах ввести собственный железнодорожный сервис. Инициатива будет включать 10 скоростных поездов, которые будут предлагать прямое сообщение из Лондона в крупные города Европы, пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.
Что известно об Uber Trains?
Компания Uber анонсировала новый проект под названием Uber Trains, запуск которого запланирован на 2029 год. Эта инициатива обеспечит прямое сообщение из Лондона в несколько крупных городов Европы через тоннель под Ла-Маншем.
Поезда будут отправляться с международного вокзала Стратфорд на востоке Лондона, а на маршруте будут курсировать 10 высокоскоростных поездов. Ожидается, что билеты на поезда можно будет приобрести через приложение Uber.
Мы считаем, что культура обслуживания "клиент превыше всего" в сочетании с отличными ценами и действительно инновационными предложениями поможет возродить железнодорожные путешествия,
– говорится в сообщении.
Поезда Uber будут делать остановки в ключевых городах на маршруте, включая международный вокзал Стратфорд и будущий международный вокзал Эббсфлит в Великобритании, а также Париж и Лилль во Франции и Брюссель в Бельгии.
Заботясь о комфорте пассажиров, Uber уверяет, что поезда будут оборудованы современными купе эконом- и бизнес-класса, с Wi-Fi, зарядными устройствами для гаджетов, а также широким выбором еды и напитков.
Какие еще уникальные услуги имеет Uber?
- Этим летом Uber запустила поездки на вертолетах и лодках в известном туристическом регионе Италии – Сорренто. Услуги Uber Copter и Uber Boat можно забронировать из любой точки страны через приложение.
- Также с июля по август компания предлагала катера и яхты для путешествий – Uber Cruise – в таких популярных направлениях, как Париж, Венеция, Греция и Ибица.