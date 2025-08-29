Незабаром у мандрівників з'явиться можливість дістатися до ключових європейських міст за допомогою швидкісних поїздів. Запропонувати нову послугу готовий Uber Trains.

Намагаючись конкурувати з Eurostar на ринку перевезень через Ла-Манш, Uber оголосив про плани запровадити власний залізничний сервіс. Ініціатива включатиме 10 швидкісних поїздів, які пропонуватимуть пряме сполучення з Лондона до великих міст Європи, пише 24 Канал з посиланням на Euronews.

Що відомо про Uber Trains?

Компанія Uber анонсувала новий проєкт під назвою Uber Trains, запуск якого заплановано на 2029 рік. Ця ініціатива забезпечить пряме сполучення з Лондона до кількох великих міст Європи через тунель під Ла-Маншем.

Потяги відправлятимуться з міжнародного вокзалу Стратфорд на сході Лондона, а на маршруті курсуватимуть 10 високошвидкісних поїздів. Очікується, що квитки на поїзди можна буде придбати через додаток Uber.

Ми вважаємо, що культура обслуговування "клієнт понад усе" в поєднанні з чудовими цінами та справді інноваційними пропозиціями допоможе відродити залізничні подорожі,

– йдеться у повідомленні.

Потяги Uber робитимуть зупинки в ключових містах на маршруті, включаючи міжнародний вокзал Стратфорд і майбутній міжнародний вокзал Еббсфліт у Великій Британії, а також Париж і Лілль у Франції та Брюссель у Бельгії.

Дбаючи про комфорт пасажирів, Uber запевняє, що поїзди будуть обладнані сучасними купе економ- та бізнес-класу, з Wi-Fi, зарядними пристроями для гаджетів, а також широким вибором їжі та напоїв.

Які ще унікальні послуги має Uber?